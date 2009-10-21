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Martina25
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Создан: 21.10.2009
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ВКУСНЕЙШАЯ ЗАПЕКАНКА ИЗ КАБАЧКА

Воскресенье, 13 Сентября 2020 г. 09:01 + в цитатник


Делаю эти кабачки уже вторую неделю. Блюдо — бомба, без возни и за копейки!
Ингредиенты:
- кабачки или цукини — 2 штуки.
- картофель – 4 средние шт.
- помидоры – 3 шт.
- лук – 1 большая луковица.
- вода – 100 мл.
- сметана – 4 ст. л.
- майонез – 4 ст. л.
- яйцо – 1 шт.
- соль или приправа — по вкусу.

Приготовление:
Нарезаем все овощи круглыми тонкими пластинками и выкладываем в глубокую форму слоями: картофель, лук, кабачки и помидоры, присаливая каждый слой. Вливаем 100 грамм воды. Взбиваем вилкой яйца со сметаной и майонезом. Заливаем яичной смесью овощи и запекаем при 190°С до золотистой корочки. Затем посыпаем тертым сыром и еще немного запекаем до расплавления сыра.
Приятного аппетита!

https://blincik.ru/
Рубрики:  КУЛИНАРИЯ:/- вторые блюда
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Процитировано 53 раз
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