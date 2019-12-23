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АНГЛИЙСКАЯ МАСКА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ: РЕЦЕПТ, КОТОРОМУ БОЛЕЕ 500 ЛЕТ!

Пятница, 20 Декабря 2019 г. 06:28 + в цитатник


Предлагаю вам старинный, но действенный рецепт омолаживающей маски . Известно, что еще Анна Болейн, мать английской королевы Елизаветы I, использовала его для ухода за кожей, чтобы та оставалась как можно дольше свежей и упругой. Попробуйте и вы.

Домашний уход за кожей
Заметим, что однозначно назвать это средство маской нельзя. Скорее, состоящая из четырех этапов программа по уходу за кожей. Проводить процедуру лучше вечером: во время сна кожа интенсивно восстанавливается и обновляется. Утром эффект будет утроен!

Вам понадобится 4 чашки:
*В первую поместите 2 ст. л. толченой овсяной крупы (хлопьев) и 2 ст. л. растительного масла. Тщательно перемешайте.
*Во вторую натрите 1 небольшое яблоко без кожуры. Добавьте к нему по 1 ч. л. лимонного сока и жидкого мёда.
*В третью чашку влейте 100 мл кефира или простокваши, добавьте 1 ч. л. морской соли, перемешайте.
*В четвертой чашке заварите крепкий ромашковый чай.



Вечерний ритуал красоты

- Содержимое первой чашки нанесите на очищенное лицо, шею и область декольте. Помассируйте кожу легкими движениями. Оставьте средство на коже на 5 минут.
- Овсяную смесь не смывайте, а нанесите поверх содержимое второй чашки. Еще раз помассируйте кожу, оставьте состав на 5–7 минут.
- С помощью ватного тампона или губки, пропитанной содержимым третьей чашки, снимите маску с лица. Еще раз протрите кожу смоченным в кефире с солью ватным диском.
- Смойте остатки кефира ромашковым чаем. Промокните кожу мягкой сухой салфеткой.

После процедуры кожа выглядит потрясающе: бархатистой, увлажненной и разглаженной. Цвет лица значительно улучшается, поры стягиваются, морщины становятся менее заметны. Для накопления эффекта проводите процедуру 2 раза в неделю в течение 2 месяцев.

Красоты и здоровья вам!

https://sovkusom.ru/
Рубрики:  КОСМЕТОЛОГИЯ, КРАСОТА, УХОД ЗА СОБОЙ:/- секреты красоты
КОСМЕТОЛОГИЯ, КРАСОТА, УХОД ЗА СОБОЙ:/- маски
КОСМЕТОЛОГИЯ, КРАСОТА, УХОД ЗА СОБОЙ:/- уход за лицом
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Процитировано 19 раз
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Kamilla4ka   обратиться по имени Суббота, 21 Декабря 2019 г. 09:57 (ссылка)
Интересно! Спасибо!!!
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Аэлита_54   обратиться по имени Воскресенье, 22 Декабря 2019 г. 11:41 (ссылка)
Спасибо, доброго дня!
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Понедельник, 23 Декабря 2019 г. 03:32ссылка
Martina25
Аэлита_54, Здравствуйте. Взаимно.
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