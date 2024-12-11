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Здоровое питание - Салаты с черносливом

Вторник, 10 Декабря 2024 г. 08:00 + в цитатник

20 салатов с черносливом, которые оценит любая хозяйка

 

304 Хочешь приготовить оригинальный салат с пряным вкусом и аппетитным дымным ароматом? Нет ничего проще – добавь в него чернослив! Надеемся, что наши рецепты из этой подборки вдохновят тебя на новые кулинарные свершения!

1. Салат со свеклой, грецкими орехами и черносливом

Салат со свеклой, грецкими орехами и черносливом Фото: leverans.ru

Тебе понадобится: 300 г вареной свеклы, 50 г чернослива без косточек, 50 г грецких орехов, 3-4 ст.л. майонеза, молотый черный перец и соль.

Приготовление: Натри вареную свеклу на крупной терке. Чернослив промой кипятком, обсуши и мелко нарежь, а грецкие орехи – подсуши несколько минут на сухой сковороде и тоже измельчи. Смешай свеклу, чернослив, орехи, молотый перец и соль. Добавь майонез и перемешай салат.

2. Пикантный салат из моркови с черносливом

Пикантный салат из моркови с черносливом Фото: pinterest.com

Тебе понадобится: 250 г моркови, 100 г чернослива без косточек, 2 зубчика чеснока, 3 ст.л. майонеза, молотый черный перец, молотый кориандр и соль по вкусу.

Приготовление: Натри морковь на терке, а чернослив – промой кипятком, обсуши и мелко нарежь. Смешай измельченные ингредиенты в миске, добавь пропущенный через пресс чеснок, специи, соль и майонез. Перемешай, выложи салат красивой горкой на тарелку и подавай к столу.

3. Салат из капусты и моркови с черносливом

Салат из капусты и моркови с черносливом Фото: povarenok.ru

Тебе понадобится: 300 г белокочанной капусты, 150 г моркови, 50 г чернослива без косточек, 3 веточки кинзы, 2 ст.л. кукурузного масла, специи и соль по вкусу.

Приготовление: Нашинкуй капусту тонкой соломкой, морковь натри на терке, а зелень – мелко нарежь. Чернослив промой кипятком, обсуши и измельчи. Все смешай, добавь кукурузное масло, специи и соль. Перемешай салат и подавай.

4. Слоеный салат из картошки с солеными огурцами, кукурузой и черносливом

Слоеный салат из картошки с солеными огурцами, кукурузой и черносливом Фото: pinterest.com

Тебе понадобится: 400 г вареного картофеля, 100 г соленых огурцов, 2 луковицы, 200 г конверсированной кукурузы, 100 г чернослива без косточек, 100 г майонеза, молотый черный перец и соль по вкусу.

Приготовление: Мелкими кубиками нарежь соленые огурцы, очищенный лук и вареную картофель. Чернослив промой кипятком, обсуши и измельчи. Выложи ингредиенты слоями в такой последовательности: половина картофеля, чернослив, кукуруза, лук, огурцы и оставшийся картофель. После каждого слоя добавляй молотый перец, соль и майонез. Смажь салат майонезом сверху и укрась.

5. Салат из курицы с плавленым сыром, чипсами и черносливом

Салат из курицы с плавленым сыром, чипсами и черносливом Фото: maggi.ru

Тебе понадобится: 250 г вареной курицы, 200 г плавленого сыра, 100 г орехов, 20 г чипсов, 50 г чернослива без косточек, 100 г майонеза, молотый черный перец и соль по вкусу.

Приготовление: Нарежь вареную курицу, натри плавленый сыр на терке, слегка раскроши чипсы, а орехи – немного подсуши на сухой сковороде и измельчи. Чернослив промой кипятком, обсуши и мелко нарежь. Смешай все ингредиенты вместе, добавь молотый перец, соль и майонез. Перемешай салат и сразу подавай.

6. Салат с ветчиной, огурцами, зеленым горошком и черносливом

Салат с ветчиной, огурцами, зеленым горошком и черносливом Фото: cookpad.com

Тебе понадобится: 150 г ветчины, 100 г огурцов, 50 г чернослива без косточек, 150 г консервированного зеленого горошка, 100 мл майонеза, молотый черный перец и соль по вкусу.

Приготовление: Нарежь ветчину, огурцы и чернослив. Горошек откинь на дуршлаг и промой. Смешай все ингредиенты, посоли и поперчи. Добавь майонез и аккуратно перемешай готовый салат.

7. Слоеный салат с курицей, корейской морковкой, грибами и черносливом

Слоеный салат с курицей, корейской морковкой, грибами и черносливом Фото: vk.com

Тебе понадобится: 200 г вареной курицы, 250 г вареного картофеля, 100 г корейской моркови, 150 г маринованных грибов, 50 г чернослива без косточек, 2 луковицы, 100 мл майонеза, молотый черный перец и соль по вкусу.

Приготовление: Нарежь вареную курицу, маринованные грибы, чернослив, вареную картошку и очищенный лук. Выложи ингредиенты слоями в такой последовательности: картофель, грибы, лук, курица, морковь и чернослив. После каждого слоя добавляй соль, молотый перец и майонез. Укрась салат зеленью или раскрошенными желтками и убери его на несколько часов в холодильник.

8. Слоеный салат с копченой курицей, яйцами, черносливом и виноградом

Слоеный салат с копченой курицей, яйцами, черносливом и виноградом Фото: fb.ru

Тебе понадобится: 300 г копченой курицы, 3 вареных яйца, 50 г чернослива без косточек, 200 г плавленого сыра, 100 г винограда, 100 г майонеза, молотый черный перец и соль по вкусу.

Приготовление: Кубиками нарежь копченую курицу и очищенные вареные яйца. Чернослив промой кипятком, обсуши и измельчи. Виноград разрежь пополам и очисти от косточек, а также натри плавленый сыр на терке. Выложи салат слоями в следующей последовательности: копченая курица, яйца, чернослив и плавленый сыр. После каждого слоя добавляй специи и майонез. Дополнительно смажь салат сверху майонезом и красиво выложи половинки винограда.

9. Салат с ананасом, копченой курицей и черносливом

Салат с ананасом, копченой курицей и черносливом Фото: smakata.by

Тебе понадобится: 300 г копченой курицы, 200 г консервированного ананаса, 50 г чернослива без косточек, 1 горсть орехов, 2 ст.л. майонеза, 1 ст.л. сметаны, молотый черный перец и соль по вкусу.

Приготовление: Нарежь копченую курицу, консервированные ананасы и чернослив. Орехи подсуши несколько минут на сковороде и измельчи. Все смешай, посоли и поперчи. Добавь майонез, сметану и хорошенько перемешай салат.

10. Слоеный салат с жареным грибами, курицей, сыром и черносливом

Слоеный салат с жареным грибами, курицей, сыром и черносливом Фото: dzen.ru

Тебе понадобится: 400 г вареного куриного филе, 250 г грибов, 1 луковица, 50 г сливочного масла, 200 г сыра, 50 г чернослива без косточек, 150 мл майонеза, молотый черный перец и соль по вкусу.

Приготовление: Нарежь вареное куриное филе, чернослив и очищенный лук. Обжарь лук в масле до прозрачности, всыпь измельченные грибы и готовь еще 10-12 минут.

Поставь кулинарное кольцо на широкую тарелку и выкладывай слоями: курица, жареные грибы, чернослив и тертый сыр. После каждого слоя добавляй специи и майонез. Готовый салат убери настояться в холодильник на 2 часа.

11. Салат с кальмарами, болгарским перцем, помидорами и черносливом

Салат с кальмарами, болгарским перцем, помидорами и черносливом Фото: mirtesen.ru

Тебе понадобится: 300 г кальмаров, 150 г болгарского перца, 150 г помидоров, 50 г чернослива без косточек, 30 г любой зелени, 2 ст.л. майонеза, 1 ст.л. сметаны, молотый черный перец и соль по вкусу.

Приготовление: Тушки кальмаров очисти, промой и провари 3 минуты. Нарежь остывшие кальмары, помидоры, зелень и болгарский перец. Чернослив промой кипятком, обсуши и измельчи. Смешай нарезанные ингредиенты, добавь специи, майонез, сметану и перемешай салат еще раз.

12. Салат с рисом, красной рыбой, яйцами и черносливом

Салат с рисом, красной рыбой, яйцами и черносливом Фото: dzen.ru

Тебе понадобится: 100 г вареного риса, 150 г слабосоленой красной рыбы, 4 вареных яйца, 2 помидора, 50 г чернослива без косточек, 1 луковица, 3 ст.л. майонеза, молотый черный перец и соль по вкусу.

Приготовление: Нарежь кубиками красную рыбу, помидоры, чернослив, очищенный лук и вареные яйца. Смешай все ингредиенты в широкой миске, добавь рис, соль и молотый перец. Заправь салат майонезом и еще раз хорошенько перемешай.

13. Салат с лососем, картошкой и черносливом

Салат с лососем, картошкой и черносливом Фото: cookpad.com

Тебе понадобится: 150 г слабосоленого лосося, 200 г вареного картофеля, 3 вареных яйца, 1 луковица, 4 крупных чернослива без косточек, 100 г майонеза, специи и соль по вкусу.

Приготовление: Промой чернослив кипятком, обсуши и мелко нарежь. Измельчи лосось, лук, вареные картофель и яйца. Все смешай, добавь по вкусу соль и молотый перец. Заправь салат майонезом и перемешай.

14. Салат из запеченной свеклы с зеленью и черносливом

Салат из запеченной свеклы с зеленью и черносливом Фото: pinterest.com

Тебе понадобится: 2 средние свеклы, 200 г салатного микса, 100 г чернослива без косточек, 3 ст.л. кедровых орешков, 1 ст.л. лимонного сока, 3 ст.л. оливкового масла, молотый черный перец и соль по вкусу.

Приготовление: Смажь свеклу оливковым маслом и лимонным соком, заверни в фольгу и запекай 1,5 часа в духовке. После чего остуди ее, очисти и нарежь кубиками. Чернослив промой кипятком, обсуши и измельчи. Смешай нарезанные свеклу и чернослив, добавь салатный микс, кедровые орешки, оливковое масло, соль и перец. Перемешай и подавай салат к столу.

15. Салат из грейпфрута, чернослива и козьего сыра

Салат из грейпфрута, чернослива и козьего сыра Фото: rutube.ru

Тебе понадобится: 200 г салатных листьев, 50 г разной зелени, 150 г козьего сыра, 1 грейпфрут, 4 крупных чернослива без косточек, 2 ст.л. оливкового масла, 1 ч.л. лимонного сока, молотый черный перец и соль по вкусу.

Приготовление: Нарежь салатные листья, зелень и чернослив. Раскроши козий сыр, а грейпфрут – очисти, разбери на дольки и измельчи. Все смешай, добавь специи и заправь салат оливковым маслом с лимонным соком.

16. Салат из пекинской капусты с черносливом и изюмом

Салат из пекинской капусты с черносливом и изюмом Фото: pinterest.com

Тебе понадобится: 400 г пекинской капусты, 1 горсть изюма, 1 горсть орехов, 100 г чернослива без косточек, 2 ст.л. майонеза, 2 ст.л. сметаны, специи и соль по вкусу.

Приготовление: Нарежь пекинскую капусту соломкой, а чернослив – промой кипятком, обсуши и измельчи. Смешай капусту, чернослив, изюм и орехи. Добавь специи, соль, сметану и майонез. Перемешай, выложи салат на красивую тарелку и подавай.

17. Салат из свеклы с фасолью и черносливом

Салат из свеклы с фасолью и черносливом Фото: postila.ru

Тебе понадобится: 300 г вареной свеклы, 150 г консервированной фасоли, 100 г чернослива без косточек, 2 зубчика чеснока, 2 ст.л. оливкового масла, молотый черный перец и соль по вкусу.

Приготовление: Очисти и нарежь вареную свеклу небольшими кусочками. Фасоль откинь на дуршлаг и хорошенько промой. Чернослив ошпарь кипятком, обсуши и измельчи. Смешай свеклу, фасоль, чернослив и пропущенный через пресс чеснок. Добавь молотый перец, соль и оливковое масло, и аккуратно перемешай салат.

18. Салат с курицей, сухариками, яйцом и черносливом

Салат с курицей, сухариками, яйцом и черносливом Фото: livejournal.com

Тебе понадобится: 300 г вареного куриного филе, 2 вареных яйца, 100 г сухариков, 100 г чернослива без косточек, 1 горсть грецких орехов, 100 мл майонеза, молотый черный перец и соль по вкусу.

Приготовление: Нарежь вареное куриное филе, очищенные яйца и чернослив. Орехи немного подсуши на сухой сковороде и измельчи. Смешай все вместе, добавь сухарики, молотый перец, соль и майонез. Перемешай и подавай салат на стол.

19. Салат из свеклы с брынзой и черносливом

Салат из свеклы с брынзой и черносливом Фото: dzen.ru

Тебе понадобится: 300 г вареной свеклы, 150 г брынзы, 2 зубчика чеснока, 4 крупных чернослива без косточек, 2 ст.л. оливкового масла, молотый черный перец, молотая паприка и соль по вкусу.

Приготовление: Кубиками нарежь брынзу, чернослив и очищенную вареную свеклу. Смешай эти ингредиенты, добавь пропущенный через пресс чеснок, специи и соль. Заправь салат оливковым маслом и перемешай.

20. Салат из арбуза, феты, чернослива и мяты

Салат из арбуза, феты, чернослива и мяты Фото: postila.ru

Тебе понадобится: 400 г мякоти арбуза, 150 г сыра фета, 100 г чернослива без косточек, 4 листика мяты, 1 ст.л. меда, 1 ст.л. сока лайма, молотый черный перец и соль по вкусу.

Приготовление: Нарежь мякоть арбуза, фету, чернослив и мяту. Добавь мед, сок лайма, молотый перец и соль. Аккуратно перемешай, выложи салат на красивую тарелку и сразу подавай к столу.

салаты https://mt.ru/vkusno/46848336353?&from=mail&dsend=1733746399&utm_campaign=daily_more&utm_medium=email&utm_source=mirtesen

 

Рубрики:  кулинария,рецепты
полезные советы
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
Метки:  

Процитировано 11 раз
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Radeia   обратиться по имени Вторник, 10 Декабря 2024 г. 08:08 (ссылка)
Мари, благодарю за интересные рецепты!
Хорошего дня вам!
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Среда, 11 Декабря 2024 г. 08:35ссылка
mari_tais
Благодарю, Надя!
ЧУДЕСНОГО ДНЯ!
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