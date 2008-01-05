3 действия , которые СПАСУТ и пищеварение и гормоны



Почему даже самые лучшие диеты не дают результатов? Что необходимо делать для того, чтобы восстановить здоровье жкт один раз и навсегда? Смотрите это видео и вы узнаете какие 3 необходимых действия нужно сделать, чтобы жкт ВСЕГДА работал без сбоев!









Анкета диагностики жизненных сил (гормонального ресурса) от Елены Шапаренко: скачивайте по ссылке https://mnlp.cc/mini?domain=reflexio5&id=150