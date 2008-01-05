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Здоровье - 3 действия , которые СПАСУТ пищеварение и гормоны

Воскресенье, 14 Июля 2024 г. 12:48 + в цитатник

3 действия , которые СПАСУТ и пищеварение и гормоны

Почему даже самые лучшие диеты не дают результатов? Что необходимо делать для того, чтобы восстановить здоровье жкт один раз и навсегда? Смотрите это видео и вы узнаете какие 3 необходимых действия нужно сделать, чтобы жкт ВСЕГДА работал без сбоев!




Анкета диагностики жизненных сил (гормонального ресурса) от Елены Шапаренко: скачивайте по ссылке https://mnlp.cc/mini?domain=reflexio5&id=150

Рубрики:  видео
здоровье,нетрадиционные методы лечения
аптека для души
полезные советы
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Процитировано 2 раз
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