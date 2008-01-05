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Для здоровья колен - 2 ингредиента помогли избежать операции на колене
Наши колени легко подвергаются воздействию травм, а с возрастом гибкость и подвижность связок и сухожилий снижается вместе со смазкой суставов.
44-летнему мужчине удалось избежать операции на колене и полностью избавиться от боли естественным путем. Он решил поделиться чудесным средством, которое помогло ему.
Это средство содержит только 2 ингредиента, которые, вероятно, уже в вашем шкафу на кухне.
Врач сказал, что необходимо делать операцию.
Но посоветовали рецепт чудесного средства!
Вот, как приготовить это средство:
Вы должны смешать 3 стакана яблочного уксуса с чашкой соли. Затем смочите кусок ткани в смеси и оберните ее вокруг колен. Оставьте ткань действовать в течение ночи.
Уже после 7 дней регулярного применения этого препарата, боль полностью исчезла, и здоровье колен было полностью восстановлено!
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