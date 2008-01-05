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mari tais
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Для здоровья колен - 2 ингредиента помогли избежать операции на колене

Воскресенье, 05 Ноября 2023 г. 09:29 + в цитатник
https://www.liveinternet.ru...399576133/

 

Наши колени легко подвергаются воздействию травм, а с возрастом гибкость и подвижность связок и сухожилий снижается вместе со смазкой суставов.

44-летнему мужчине  удалось избежать операции на колене и полностью избавиться от боли естественным путем. Он решил поделиться чудесным средством, которое помогло ему.

Это средство содержит только 2 ингредиента, которые, вероятно, уже в вашем шкафу на кухне.

Врач сказал, что необходимо делать операцию.

Но посоветовали рецепт чудесного средства!

Вот, как приготовить это средство:

Вы должны смешать 3 стакана яблочного уксуса с чашкой соли. Затем смочите кусок ткани в смеси и оберните ее вокруг колен. Оставьте ткань действовать в течение ночи.

Уже после 7 дней регулярного применения этого препарата, боль полностью исчезла, и здоровье колен было полностью восстановлено!


Рубрики:  здоровье,нетрадиционные методы лечения
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