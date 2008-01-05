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Взбитые яблоки и никаких сливок и яиц
Десерт из яблок.Если у вас сладкие яблочки, можно обойтись без сахара. У меня кисло-сладкие и я немного добавляю.
Яблоки - 1 кгСахар - по вкусу (я добавила 3 ст.л.)Быстрорастворимый желатин - 1 пакетик(10-12 г)Воды - 100 млЦедра лимона - по вкусуКорица - по вкусу
- Итак, яблоки очистила от кожицы и вырезала сердцевину .
- Сложила в стеклянную миску, поставила в микроволновую печь на 15 минут при полной мощности, у меня 750 Вт. Или запеките в духовке.
Возможно понадобится менньше времени, важно, чтобы яблоки размякли.
- Яблочное пюре остудила до комнатной температуры.
- Выложила яблочное пюре в чашу миксера, добавила сахар и лимонную цедру.
- Включила полную мощность и взбивала до легкой воздушности, примерно минут 5-7.
- Развела желатин в воде (смотрите инструкцию на упаковке), затем прогрела на огне, НО НЕ ДОВОДИЛА ДО КИПЕНИЯ.
- Влила желатин в яблочную массу и взбила в пышную массу, примерно минут 10.
На вид напоминает взбитые яичные белки или сливки.
Осталось выложить десерт в креманки, посыпать корицей и можно подавать на стол. Такую сладость можно есть, хоть каждый день, однозначно советую приготовить.
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|кулинария,рецепты
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