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mari tais
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Взбитые яблоки и никаких сливок и яиц

Суббота, 03 Июня 2023 г. 05:57 + в цитатник
https://www.liveinternet.ru...499590613/

Десерт из яблок.
Если у вас сладкие яблочки, можно обойтись без сахара. У меня кисло-сладкие и я немного добавляю.

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Яблоки - 1 кг
Сахар - по вкусу (я добавила 3 ст.л.)
Быстрорастворимый желатин - 1 пакетик(10-12 г)
Воды - 100 мл
Цедра лимона - по вкусу
Корица - по вкусу

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  • Итак, яблоки очистила от кожицы и вырезала сердцевину .
  • Сложила в стеклянную миску, поставила в микроволновую печь на 15 минут при полной мощности, у меня 750 Вт. Или запеките в духовке.

Возможно понадобится менньше времени, важно, чтобы яблоки размякли.

 

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  • Яблочное пюре остудила до комнатной температуры.
 
 

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  • Выложила яблочное пюре в чашу миксера, добавила сахар и лимонную цедру.
  • Включила полную мощность и взбивала до легкой воздушности, примерно минут 5-7.
 
 

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  • Развела желатин в воде (смотрите инструкцию на упаковке), затем прогрела на огне, НО НЕ ДОВОДИЛА ДО КИПЕНИЯ.
 
 

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  • Влила желатин в яблочную массу и взбила в пышную массу, примерно минут 10.

На вид напоминает взбитые яичные белки или сливки.

 
 

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Осталось выложить десерт в креманки, посыпать корицей и можно подавать на стол. Такую сладость можно есть, хоть каждый день, однозначно советую приготовить.

Рубрики:  кулинария,рецепты
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