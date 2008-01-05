Десерт из яблок.

Если у вас сладкие яблочки, можно обойтись без сахара. У меня кисло-сладкие и я немного добавляю.

















Яблоки - 1 кг

Сахар - по вкусу (я добавила 3 ст.л.)

Быстрорастворимый желатин - 1 пакетик(10-12 г)

Воды - 100 мл

Цедра лимона - по вкусу

Корица - по вкусу











