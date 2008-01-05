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УПРАЖНЕНИЯ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ
ЯРИЛО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЗРЕНИЕ
Оказывается, чтобы улучшить зрение, достаточно выполнять такие незамысловатые упражнения.
Что нужно для занятия?
1. Уединение, свободное время.
2. Свеча.
3. Лучи солнца.
Упражнение со свечой.
Зажгите свечу и смотрите на нее несколько минут. Впрочем убеждать себя не нужно. Уже через пару секунд станет тяжело оторваться от привораживающей ауры огня.
Созерцание пламени может быть очень полезно. В то время как вы наблюдаете, как колышется огонь свечки, и наступает соляризация, иначе говоря, исцеление светом, о котором мы и рассказываем.
Нужно делать эту процедуру перед сном, она успокоит вас, в пламени свечки сгорает все напряжение, которое вы накопили за день.
Чудо, которое практически исчезло из нашей жизни, — огонь. Увы, утратив возможность следить за пламенем, человек лишил себя очень многого. Недаром в древности так много говорилось о пламени.
Так что смотри больше на свет, дорогой читатель. В данные минуты вы будете чувствовать, как пропадает все то, что вас тревожило, подавляло, к вам придёт душевное спокойствие, умиротворение.
Соляризация
К солнечным лучам стоит приучать собственные глаза не торопясь, потихонечку.
Спрячьтесь в тень и посматривайте на солнце то левым, то правым глазом по очереди. Немного подождите, передохните и вновь взгляните на солнце то одним, то другим глазом. Когда глаза немножко приспособятся к ясному солнечному свету (вы это почувствуете), посмотрите на солнышко двумя глазами.
Особенно полезно принимать «солнечные ванны» на рассвете либо на закате. Достаточно 3-4 мин. Передохнули немножко и принимаем еще пару «солнечных ванн».
Допустим, вы вышли ясным солнечным деньком на свежий воздух. Закройте глаза и посмотрите через замкнутые веки на солнце, погрейте глаза в солнечных лучах. Достаточно всего пару минут постоять, для ощущения расслабления.
Положите ладошки на глаза, снимите их. Повторите пару раз — этим упражнением вы примите контрастную солнечную ванну.
Поупражняйтесь недельку, привыкните к солнечным лучам, и вы обнаружите, что никаких противных чувств при общении с солнцем у вас не осталось.
Однако будьте осторожны: когда солнце в зените, не нужно смотреть на него, так вы можете травмировать собственные глаза.
http://rodonews.ru/news_1283030984.html
cosmoforum.ucoz.ru/forum/28-223-14495-16-1283083996
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|здоровье,нетрадиционные методы лечения
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