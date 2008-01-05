ЯРИЛО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЗРЕНИЕ

Оказывается, чтобы улучшить зрение, достаточно выполнять такие незамысловатые упражнения.



Что нужно для занятия?

1. Уединение, свободное время.

2. Свеча.

3. Лучи солнца.



Упражнение со свечой.



Зажгите свечу и смотрите на нее несколько минут. Впрочем убеждать себя не нужно. Уже через пару секунд станет тяжело оторваться от привораживающей ауры огня.

Созерцание пламени может быть очень полезно. В то время как вы наблюдаете, как колышется огонь свечки, и наступает соляризация, иначе говоря, исцеление светом, о котором мы и рассказываем.



Нужно делать эту процедуру перед сном, она успокоит вас, в пламени свечки сгорает все напряжение, которое вы накопили за день.

Чудо, которое практически исчезло из нашей жизни, — огонь. Увы, утратив возможность следить за пламенем, человек лишил себя очень многого. Недаром в древности так много говорилось о пламени.

Так что смотри больше на свет, дорогой читатель. В данные минуты вы будете чувствовать, как пропадает все то, что вас тревожило, подавляло, к вам придёт душевное спокойствие, умиротворение.



Соляризация



К солнечным лучам стоит приучать собственные глаза не торопясь, потихонечку.

Спрячьтесь в тень и посматривайте на солнце то левым, то правым глазом по очереди. Немного подождите, передохните и вновь взгляните на солнце то одним, то другим глазом. Когда глаза немножко приспособятся к ясному солнечному свету (вы это почувствуете), посмотрите на солнышко двумя глазами.



Особенно полезно принимать «солнечные ванны» на рассвете либо на закате. Достаточно 3-4 мин. Передохнули немножко и принимаем еще пару «солнечных ванн».



Допустим, вы вышли ясным солнечным деньком на свежий воздух. Закройте глаза и посмотрите через замкнутые веки на солнце, погрейте глаза в солнечных лучах. Достаточно всего пару минут постоять, для ощущения расслабления.



Положите ладошки на глаза, снимите их. Повторите пару раз — этим упражнением вы примите контрастную солнечную ванну.

Поупражняйтесь недельку, привыкните к солнечным лучам, и вы обнаружите, что никаких противных чувств при общении с солнцем у вас не осталось.



Однако будьте осторожны: когда солнце в зените, не нужно смотреть на него, так вы можете травмировать собственные глаза.

http://rodonews.ru/news_1283030984.html

cosmoforum.ucoz.ru/forum/28-223-14495-16-1283083996