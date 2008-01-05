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ПОТРЯСАЮЩИЙ ТЕРТЫЙ ПИРОГ
Ингредиенты:
Маргарин или масло — 250 г Яйца — 2 шт. Сахар — 1 стакан Сметана — 2 ст.л. Мука — 400 г Разрыхлитель 1 ч.л. Варенье, джем — по вкусу
Приготовление:
1. Маргарин растереть с сахаром добела, туда же добавить яйца и сметану. затем постепенно добавлять муку с разрыхлителем, можно добавить ваниль, мускат, кардамон и т,д. тесто получается эластичное.
2. Положить его на час в холодильник. через час достать и отделить ¼ часть и оставить ее в холодильнике. На сухой противень разложить основное тесто и обязательно сделать бортики.
3. Намазать вареньем и сверху натереть на крупной терке тесто,что осталось в холодильнике.
4. Запекать при температуре 180 градусов 35-40 минут. Очень вкусно и нежно с тушеными яблоками. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, порезать на кубики и потушить с сахаром минут 5-7, затем добавить 2 ст.л, коньяка или рома,бренди и под крышкой на самом маленьком огне упарить 10 минут. Приятного аппетита! http://vk.com/wall-74937324_13403
Источник: https://roza2012.net.ua/potryasayushhij-tertyj-pirog.html
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|кулинария,рецепты
здоровье,нетрадиционные методы лечения
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