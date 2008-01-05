КРУГОВЫЕ МАХИ РУКАМИ.
Упражнение, которое следует делать каждый день
УПРАЖНЕНИЯ круговые махи руками применяются даже при подготовке космонавтов и входят в программу некоторых олимпийских сборных.
Эти упражнения не заставляют прилагать каких-либо лишних усилий и могут производиться в домашних условиях.
Круговые махи руками задействуют функционирование плечевого сустава руки. На вид это смотрится как школьная разминка на уроках физической подготовки, но действует совсем иначе. Благодаря им, у человека улучшается физическая форма, самочувствие и настроение.
Круговые махи руками: как правильно выполнять и чем полезно это упражнение
Правильное выполнение круговых махов руками
Как воздействуют ежедневные круговые махи руками на организм
Правильное выполнение круговых махов руками
Для проведения таких упражнений нужно поставить ноги на ширине плеч и немного согнуть их. Далее от стопы передаем импульсное движение и начинаем раскручивать руки.
Производим около 15 махов кругового типа вперед, после чего раскручиваем руки в обратную сторону и делаем 15 повторений.
Для улучшения координации движений можно производить круговые махи в различные стороны, правой рукой вперед, а левой – назад и наоборот. Первое время мозг будет в замешательстве, но вскоре выстроится нейронная связь.
Как воздействуют ежедневные круговые махи руками на организм
Благодаря ежедневным круговым махам организм приобретет:
1. Улучшение кровообращения и функционирования мозговых клеток.
2. Разгоняется кровь по организму, расправляются мышечные ткани, улучшается работа легких.
3. Происходит взбодрение вестибулярного аппарата.
4. Улучшается синхронизация работы полушарий в головном мозге.
5. Усиливается концентрация внимания.
6. Поднимается настроение и проходит стрессовое напряжение.
Данные упражнения применяются даже при подготовке космонавтов и входят в программу некоторых олимпийских сборных. Эти упражнения не заставляют прилагать каких-либо лишних усилий и могут производиться в домашних условиях.
Данные упражнения развивают и подвижность рук. Они заставляют работать всю часть плечевого пояса. При совершении круговых махов руками работают мышцы груди, спины и шеи. Благодаря этим упражнениям и подвижности грудной области, происходит устранение различных недостатков плечевых мышц, понемногу набирается мышечная масса.
После идеального выполнения данного упражнения в медленном темпе, можно производить увеличение нагрузки и ускорение темпа. После круговые махи рук можно совместить с прыжками либо комбинировать их с поворотами туловища.
Выполняйте данные упражнения ежедневно, и через некоторое время наступит улучшение физического и морального состояния организма. Физические упражнения всегда приносят только пользу, круговые махи руками помогут Вам держать свой организм в тонусе.