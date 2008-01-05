КРУГОВЫЕ МАХИ РУКАМИ.

Упражнение, которое следует делать каждый день

УПРАЖНЕНИЯ круговые махи руками применяются даже при подготовке космонавтов и входят в программу некоторых олимпийских сборных.

Эти упражнения не заставляют прилагать каких-либо лишних усилий и могут производиться в домашних условиях.

Круговые махи руками задействуют функционирование плечевого сустава руки. На вид это смотрится как школьная разминка на уроках физической подготовки, но действует совсем иначе. Благодаря им, у человека улучшается физическая форма, самочувствие и настроение.