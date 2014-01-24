Пятница, 11 Октября 2024 г. 18:42
+ в цитатник
|
ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ
|
Проблема варикоза мучает миллионы людей. Эта болезнь сопровождается болью в ногах и чрезмерному проявлению вен на их поверхности. Наиболее часто с этой проблемой сталкиваются женщины после беременности.
Известно, что официальная медицина не борется с варикозным расширением вен, поэтому чтобы избавиться от него нужно прибегать к народной медицине. Именно об этом будет идти речь в данной статье.
Читать далее
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
-
1
Запись понравилась
-
1
Процитировали
-
0
Сохранили
-