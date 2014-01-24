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ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА НАРОДНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Пятница, 11 Октября 2024 г. 18:42 + в цитатник
Проблема варикоза мучает миллионы людей. Эта болезнь сопровождается болью в ногах и чрезмерному проявлению вен на их поверхности. Наиболее часто с этой проблемой сталкиваются женщины после беременности.
 
Известно, что официальная медицина не борется с варикозным расширением вен, поэтому чтобы избавиться от него нужно прибегать к народной медицине. Именно об этом будет идти речь в данной статье.

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