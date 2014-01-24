Суббота, 28 Ноября 2020 г. 20:31
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Эти котлеты получаются намного более вкусными в сравнении с мясными – сытные, легкие, диетическ
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Метки:
овощные котлеты
Идеальные котлеты – не только те, что из мяса.
Бывают котлеты овощные – да такие, что буквально с ума сводят своим потрясающим вкусом. Мои домашние теперь просят только такие котлетки, игнорируя блюда из мясного фарша. Хотите научиться готовить вкусноту? Для этого вам понадобится обыкновенная овощная смесь – болгарский перец, морковь, цветная капуста, брокколи. Ничего необычного. А в итоге получается оригинальное и изысканное блюдо. Дерзайте! Основные ингредиенты:
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