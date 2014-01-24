Идеальные котлеты – не только те, что из мяса.

Бывают котлеты овощные – да такие, что буквально с ума сводят своим потрясающим вкусом. Мои домашние теперь просят только такие котлетки, игнорируя блюда из мясного фарша. Хотите научиться готовить вкусноту? Для этого вам понадобится обыкновенная овощная смесь – болгарский перец, морковь, цветная капуста, брокколи. Ничего необычного. А в итоге получается оригинальное и изысканное блюдо. Дерзайте! Основные ингредиенты: