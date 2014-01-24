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Эти котлеты получаются намного более вкусными в сравнении с мясными – сытные, легкие, диетическ

Суббота, 28 Ноября 2020 г. 20:31 + в цитатник

Эти котлеты получаются намного более вкусными в сравнении с мясными – сытные, легкие, диетические

Идеальные котлеты – не только те, что из мяса.

Бывают котлеты овощные – да такие, что буквально с ума сводят своим потрясающим вкусом. Мои домашние теперь просят только такие котлетки, игнорируя блюда из мясного фарша. Хотите научиться готовить вкусноту? Для этого вам понадобится обыкновенная овощная смесь – болгарский перец, морковь, цветная капуста, брокколи. Ничего необычного. А в итоге получается оригинальное и изысканное блюдо. Дерзайте! Основные ингредиенты:

Рубрики:  Вкусненькое
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Процитировано 25 раз
Понравилось: 15 пользователям
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Александр_Донецк   обратиться по имени Воскресенье, 29 Ноября 2020 г. 11:02 (ссылка)
Да, Уважаемая - если мужчину кормить вместо мяса такими "сытными" котлетами, то он у вас сначала начнёт блеять как баран, а потом у вас начнут расти рога, как у оленя!!!!
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ser19091   обратиться по имени Воскресенье, 29 Ноября 2020 г. 11:31 (ссылка)
Со сметаной, чесночком и зеленью. Изумительно!
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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Воскресенье, 29 Ноября 2020 г. 16:13 (ссылка)
Благодарю!
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