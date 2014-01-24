Четверг, 13 Августа 2020 г. 10:31
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Стоит уделить несколько минут перед сном ...своим стопам.Простой секрет долголетия и молодости.
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Простой секрет долголетия и молодости.
Теперь я всегда буду массировать стопы перед сном!
Связь между внутренними органами и человеческой стопой обнаружили еще в древности. Регулярный массаж стоп помогал людям укрепить иммунитет, улучшить кровообращение, продлевал долголетие и молодость организма. Со временем знания забылись, однако их эффективность осталась неизменна. Конечно, сегодня все хотят быть красивыми и здоровыми без особых финансовых затрат и прилагая к этому минимум усилий. Однако это — реально! И одним из таких «ленивых» методов является массаж стоп! читать далее
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