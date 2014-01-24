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Стоит уделить несколько минут перед сном ...своим стопам.Простой секрет долголетия и молодости.

Четверг, 13 Августа 2020 г. 10:31 + в цитатник

Теперь я всегда буду массировать стопы перед сном!  teper-ya-vsegda-budu-massirovat-stopy-pered-snom-prostoj-sekret-dolgoletiya-i-molodosti-3

Связь между внутренними органами и человеческой стопой обнаружили еще в древности. Регулярный массаж стоп помогал людям укрепить иммунитет, улучшить кровообращение, продлевал долголетие и молодость организма. Со временем знания забылись, однако их эффективность осталась неизменна. Конечно, сегодня все хотят быть красивыми и здоровыми без особых финансовых затрат и прилагая к этому минимум усилий. Однако это — реально! И одним из таких «ленивых» методов является массаж стоп!               читать далее

Рубрики:  Здоровье
Метки:  


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Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Пятница, 14 Августа 2020 г. 12:20 (ссылка)
Приветствую,благодарю и желаю
Пусть небо будет нежно голубым,
облака белоснежными,
солнышко оранжевым,
травка зелёной,
настроение радужным!
Отдохни, наберись сил и впитай в себя горы позитива!
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