Зимний день так мал в суете... Зимний день так мал в суете. Много краски белой на холсте. Н...

К ГОДУ КРЫСЫ (я захлебнулся... слюной)

Атеросклероз: 4 рецепта для здоровья сосудов , Хотите ли вы не только прожить долгую жизнь, но ...

С днём рождения,МАРГО! А ты спишь-ещё темно!))) ...

Вот и утро! Просыпайся...от гостей всех отбивайся!)))Моё поздравление для Маргариты! ...