Записи Друзья Комментарии
margogrin
Аватар margogrin

 -Метки

Леся актеры алла пугачева анекдоты асадов астрология афоризмы бойкова ваенга вайкуле варенье вера сухомлин вербное воскресенье веселуха вечная память видео волки выпечка гадание голос голос дети гусева наталья девушки дети джемма халид джинчарадзе еврейские песни живопись животные засолка здоровье зима злата литвинова ирена буланова ирина павловна ирина самарина как скачать с сайта как скопировать с сайта как стать долгожителем картины шёлком классическая музыка косметика коэн куклы лоскутное искусство маджента марина есенина миронов мои рамки мои рамки девушки мои рамки пары мои рамки цветы мужчины музыка мысли в слух мясные блюда народная медицина овощные блюда омар хайям осень оформление оформление куклы пары пасха пение птиц плейкаст плэйкаст полина орлова поэзия поэзия омар хайям праздники природа притча проза путешествия путин редкие люди религия ретро роберт рождественский рубальская с-петербург скачать бесплатно с сайта скачать картинки с сайта скульптуры советы стихи ахматовой стихи цветаевой схемы улыбнись уроки уроки истории фаворская филатова наталия фотографии цветы чубарова эдуард асадов юмор юхнович

 -Цитатник

Зимний день так мал в суете... - (0)

Зимний день так мал в суете... Зимний день так мал в суете. Много краски белой на холсте. Н...

Классные рецепты к Годы Крысы. - (0)

К ГОДУ КРЫСЫ (я захлебнулся... слюной)

Атеросклероз: 4 рецепта для здоровья сосудов - (1)

Атеросклероз: 4 рецепта для здоровья сосудов , Хотите ли вы не только прожить долгую жизнь, но ...

Верочка! Милая подружка, спасибо за внимание и доброе поздравление! - (1)

С днём рождения,МАРГО! А ты спишь-ещё темно!)))   ...

Верочка! Спасибо огромное ! Будь счастлива и здорова! Удачи! - (3)

Вот и утро! Просыпайся...от гостей всех отбивайся!)))Моё поздравление для Маргариты! ...

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в margogrin

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 3) стихи_в_рамочках Приют_кофемана Только_для_женщин

Не хочешь тромбов, просто пей этот коктейль.

Среда, 15 Января 2020 г. 14:36 + в цитатник


Народная медицина предлагает универсальный коктейль
от многих заболеваний.

Нужно смешать в одной бутылке
(желательно тёмного стекла) аптечные настойки:

• по 100 мл. пустырника
• валерианы
• боярышника,
• пиона уклоняющегося
• 50 мл. листа эвкалипта
• 25 мл. травы мяты перечной

Добавьте 10 бутонов гвоздики
(пряность при не переносимости можно не добавлять)
корвалол по желанию..

Настаивайте смесь 2 недели.

Принимать

3 раза в день по 1 ч. л. в 1/3 стакане воды.

Коктейль просто спасает от шума в ушах и в голове,
помогает от головной боли, особенно, когда голова
болит на изменения в погоде.

Настойка препятствует образованию тромбов.
Все сердечно — сосудистые заболевания лечатся
этим снадобьем.

Полезно оно тем, кто страдает от аритмии, различных
нарушений мозгового кровообращения.
Как успокоительное средство при неврозах
(в этом случае лучше без гвоздики).



Спасибо за внимание!
-МАРГО-
Метки:  


Процитировано 23 раз
Понравилось: 25 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]


margogrin   обратиться по имени Среда, 15 Января 2020 г. 15:06 (ссылка)
Я думаю все это надо настоять на спирте или водке, потому что если просто смешать все ингредиенты, зачем ждать 2 недели. Видно нечаянно было пропущено самое главное. Да и вообще все настойки настаиваются на спиртном. И пить не по ложке, а по несколько капель, чтобы привыкнуть, это для тех кто с осторожностью относится к алкоголю.
Но это мое видение.

А вообще рецепт хороший, мне надо попробовать у меня есть шум в голове.
Ответить С цитатой В цитатник
BatValentina   обратиться по имени Среда, 15 Января 2020 г. 16:04 (ссылка)
Добрый вечер, Риточка. Смесь просто гремучая. Я очень осторожно отношусь к таким рецептам после одного печального личного опыта. Всем здоровья желаю и хорошего настроения.
Ответить С цитатой В цитатник
emuchka   обратиться по имени Среда, 15 Января 2020 г. 16:18 (ссылка)
Маргариточка, взяла рецептик, спасибкшки!
Ответить С цитатой В цитатник
Ира_Ивановна   обратиться по имени Среда, 15 Января 2020 г. 17:53 (ссылка)
Благодарю, Маргарита! Подобный состав пью давно, как успокоительное средство.
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Среда, 15 Января 2020 г. 18:45ссылка
margogrin
Ирина, так это надо настоять на водке или как?
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Среда, 15 Января 2020 г. 20:03ссылка
Ира_Ивановна
Я покупаю с аптеке спиртовые настойки...
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Марина_Ушакова   обратиться по имени Среда, 15 Января 2020 г. 18:18 (ссылка)
Адская смесь запахов, но попробовать можно.
Ответить С цитатой В цитатник
Дневник_Девы   обратиться по имени Четверг, 16 Января 2020 г. 02:17 (ссылка)
Бомба просто! Куда же столько разного в одну смесь?! Боязно,девочки-перебор!
Ответить С цитатой В цитатник
Аполинария-Аполинария   обратиться по имени Четверг, 16 Января 2020 г. 04:51 (ссылка)
Этот рецепт гоняют по интернету из раза в раз. Хоть бы кто-нибудь написал, кто уже принимал его.
Уважаемы читатели. Какой спирт? Настойки и так спиртовые. Их просто смешивают в одной емкости. Но туда добавляют сухую гвоздику. Ее и настаивают 2 недели. Чайная ложка - это 25-30 капель. Обычная доза для такого рода препаратов. И никакая не бомба. несколько растворов в один. Это нормальная практика. Травы тоже наборами пьют иногда. Эти травы все более-менее однонаправленного действия. Что тут удивительного. Вопрос в том - действительно эффект есть или нет?
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Четверг, 16 Января 2020 г. 12:47ссылка
margogrin
Я завтра иду к врачу, вот и спрошу у нее, она толковая, скажет, а я напишу в комментах, полезна ли это "бомба" или просто так ничего не значащая болтовня.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Liudmila_Sceglova   обратиться по имени Четверг, 16 Января 2020 г. 12:48 (ссылка)
Благодарю, Маргарита!
Ответить С цитатой В цитатник
antavo2   обратиться по имени Четверг, 16 Января 2020 г. 14:01 (ссылка)
Благодарю!

(Добавил ссылку к себе в дневник)

Ответить С цитатой В цитатник
Валянтина   обратиться по имени Валянтина Четверг, 16 Января 2020 г. 14:38 (ссылка)
Масса благодарностей!
Ответить С цитатой В цитатник
Увлеченный   обратиться по имени Четверг, 16 Января 2020 г. 16:55 (ссылка)
Один врач написал в интернете: Хотел бы я видеть того, кто хоть один раз видел этот тромб. Думать надо, а не верить всему, что говорят Вам врачи.
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Четверг, 16 Января 2020 г. 18:05ссылка
margogrin
Если вы идете к своему врачу и от вам ставит диагноз и выписывает лекарство, вы его покупаете или думаете и затем принимаете решение не покупать, потому что сомневаетесь в правильности диагноза?
Естественно покупаете и лечитесь. Иначе зачем ходить к врачу.

Согласна с тем, что прежде чем верить тому что написано в инете, нужно проверять и консультироваться, это надо делать обязательно.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Увлеченный   обратиться по имени Четверг, 16 Января 2020 г. 18:29 (ссылка)
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в мире более 70% диагнозов ставится неверно. В онкологии точность постановки диагноза не превышает 20%. Отсюда и появляются якобы вылечившиеся от рака.
По поводу "Лечения" лекарствами.
Известный учёный, биохимик Шейн Эллисон заявил о том, что «все лекарственные препараты изготавливаются для того, чтобы сократить население. Помните, что мы разрабатываем препараты для устранения симптомов. Мы не лечим » – сказал химик.
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Четверг, 16 Января 2020 г. 18:34ссылка
margogrin
Я с вами соглашусь, вот поэтому люди ищут какие то другие возможности поддержать себя. Скажите пожалуйста, а как вы лечитесь, поделитесь.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Увлеченный   обратиться по имени Четверг, 16 Января 2020 г. 18:41 (ссылка)
"Когда мы говорим о доверии к медицине, «шарлатанство» является синонимом «конкуренции». В целях защиты медицинской монополии, любое действенное лечение естественными методами встречается с массовым отрицанием со стороны фармацевтической и медицинской промышленности."
Борьба с гомеопатией «придумана для того, чтобы оттеснить один бизнес и заменить его другим».
Академик Михаил Пальцев.
Существует несколько видов альтернативных методов лечения. Самый эффективный из них - биоэнергетический.
"PEMF [ Биоэнергетика ] приведет к изменению парадигмы медицины.
Линус Полинг, дважды лауреат Нобелевской премии.

"Существует революционное лекарство от боли, о котором мало кто знает, потому что это не новая таблетка или операция. Энергетические волны, которые изменяют способ, с которым Ваше тело справляется с болью."
Доктор Оз.

Клетка - это машина, движимая энергией. Таким образом, к ней можно приблизиться, изучая материю или изучая энергию. В каждой культуре и в каждой медицинской традиции, предшествующей нашей, исцеление осуществлялось с помощью движущей энергии.
Альберт Сент-Дьёрджи. Нобелевский лауреат по медицине
Ответить С цитатой В цитатник
Перейти к дневнику

Четверг, 16 Января 2020 г. 21:01ссылка
margogrin
хорошая статья, но все лечатся таблетками и никто энергетическими волнами. А хотелось бы.....
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Пятница, 17 Января 2020 г. 02:48ссылка
Аполинария-Аполинария
Я стараюсь не лечиться таблетками. И когда-то очень давно меня с гормонов снял врач по образованию, но человек, занимающийся альтернативной медициной. Я прямо сильно не верю официальной медицине. И очень согласна с "увлеченным"))). Конечно, если сталкиваешься с такой проблемой - как аппендицит, то волей-неволей приходится лечь под нож. Так же официально пришлось венозные узлы вырезать, которые, как я считаю,отложенный эффект гормонотерапии, которую я принимала 7 лет. И официальный врач мне сказала - что гормоны - это моя жизнь. Это она мне сказала в 25 лет. Ноя уже 25 лет живу БЕЗ гормонов и у меня все хорошо. Все восстановилось БЕЗ гормонов. Так что мнение официального врача по поводу вашего рецепта - оно меня не интересует. Какой бы толковый врач она не была - она заложник системы в которой она работает. Если она не будет прописывать хим препараты - ее карьера закончится и она не сможет получать зарплату.
Альтернативное лечение тоже дорого. И просто хотелось бы себя поддержать какими-то народными средствами. На этом сайте выкладывают гору рецептов - но при этом никто сам ими не пользовался. А хотелось бы получать такие статьи от тех - у кого личный опыт)))
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Пятница, 17 Января 2020 г. 04:26ссылка
Увлеченный
Если Вы никогда не лечились биоэнергетически, это не говорит о том, что никто так не лечится. В США этому обучают медсестер, во многих странах биоэнергетику преподают врачам.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Пятница, 17 Января 2020 г. 09:44ссылка
margogrin
Верно, согласна с вами, по скольку у меня внучка врач педиатр, она не торопится выписывать антибиотики детям, но не каждый родитель с этим согласен, все хотят по быстрому вылечить ребенка и никто не думает о последствиях. И мы, взрослые, не все прибегаем к нетрадиционной медицине, потому что это долго, она не лечит, а в основном поддерживает, поэтому горстями пьем таблетки.
Спасибо,вам за замечательный комментарий! Удачи и отличного настроения и конечно же здоровья!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Суббота, 18 Января 2020 г. 06:05ссылка
Увлеченный
Вам внучка сказала, что нетрадиционная медицина - это долго? Так ее научили в ВУЗе?
А если я скажу, что проходит боль, опухоли уменьшаются, становятся мягкими или полностью уходят и все это во время первого сеанса? Без уколов и таблеток. Какой врач так сможет? А неизлечимые медициной болезни вылечиваются полностью и навсегда. Для биоэнергии и настоящего специалиста это является нормой.
Вам тоже удачи и меньше слушайте фантазии врачей. Им ведь нечего сказать, болезни-то неизлечимы, вот и приходится придумывать истории с шарлатанами-целителями, хотя в медицине шарлатанов не меньше, чем среди целителей.
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Перейти к дневнику

Суббота, 18 Января 2020 г. 11:30ссылка
margogrin
Спасибо ВАМ и отличных спокойных выходных!
ОтветитьС цитатойВ цитатникОбратиться по имени
Alena_Maslennikova   обратиться по имени Воскресенье, 19 Января 2020 г. 02:01 (ссылка)
Спасибо
Ответить С цитатой В цитатник
ТоляЯ   обратиться по имени Вторник, 21 Января 2020 г. 09:49 (ссылка)
О!!Тут такое бурное обсуждение рецепта! Я с большой осторожностью отношусь к рецептам, выставленным в инете. Конечно, желая помочь людям, многие выставляют рецепты, которые помогли им, но они могут и навредить кому-то...Таблеток я стараюсь не пить, если уж очень "припечет". А вообще, это дело каждого как лечиться! Но, как говорил Гиппократ, НЕ НАВРЕДИ!
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте