|Беляши (они же перемячи) - известное блюдо, пришедшее к нам из татарской кухни. Это аппетитные «пирожки» с мясом очень вкусные, сытные и простые в приготовлении. И они уже давно прижились
в самых разных уголках нашей родины.
Ингредиенты:
Тесто:
✔ Молоко - 250 мл
✔ Дрожжи - 7 г сухих / 20 г свежих
✔ Сахар, соль - по 1 ч. л.
✔ Яйцо - 1 шт.
✔ Масло слив. (или маргарин) - 50 г.
✔ Сок лимона - 2 ст. л. (необязательно).
✔ Мука - 500 г.
Начинка:
✔ Фарш (говяжий, жирный) - 500 г
✔ Лук - 350 г
✔ Картошка - 250 г
✔ Соль - по вкусу.
✔ Специи - по вкусу (черный перец, паприка, кумин).
✔ Для смазывания - 1 яйцо.
✔ По желанию добавить по кусочку слив. масла в каждый беляш.
Приготовление:
В молоко комнатной температуры добавляем сахар, дрожжи,
даем им хорошо разойтись.Добавляем яйцо, растопленное сливочное масло, соль, все перемешиваем. Понемногу вводим муку. На этом этапе можно добавлять в тесто лимонный сок - с ним готовая выпечка дольше остается мягкой и не черствеет, но этот ингредиент необязателен. Замешиваем мягкое, эластичное тесто и убираем его
на 1-1,5 часа подойти.
Пока поднимается тесто, делаем начинку: мелко режем лук и картошку, добавляем в фарш, солим, добавляем по своему вкусу приправы, все перемешиваем и даем начинке постоять минут 40, чтобы фарш впитал в себя аромат специй.
Начинку можно сделать чисто мясную, исключив картошку.
Когда тесто подошло, начинаем лепить беляши. Делим тесто на 12-13 колобков, это будут беляши крупными. Если хотите поменьше, то у вас получится большее количество штук. Каждый колобок теста раскатать, выложить начинку и слепить беляш.
Готовые и разложенные на противне беляши я оставить на расстой минут на 15.
Затем смазать яйцом и отправить выпекаться в заранее разогретую духовку.
Выпекать при t 180°C в среднем 35 минут. Точное время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.
Когда беляши готовы, я кладу на каждый из них (в серединку) небольшой кусочек сливочного масла для сочности. Сливочное масло можно не добавлять в готовые беляши, а вместо него налить в отверстия мясной бульон (за минут 10 до готовности).
Даем немного остыть и подаем.
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