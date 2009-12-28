Беляши (они же перемячи) - известное блюдо, пришедшее к нам из татарской кухни. Это аппетитные «пирожки» с мясом очень вкусные, сытные и простые в приготовлении. И они уже давно прижились

в самых разных уголках нашей родины.



Ингредиенты: Тесто:



✔ Молоко - 250 мл

✔ Дрожжи - 7 г сухих / 20 г свежих

✔ Сахар, соль - по 1 ч. л.

✔ Яйцо - 1 шт.

✔ Масло слив. (или маргарин) - 50 г.

✔ Сок лимона - 2 ст. л. (необязательно).

✔ Мука - 500 г.

Начинка:



✔ Фарш (говяжий, жирный) - 500 г

✔ Лук - 350 г

✔ Картошка - 250 г

✔ Соль - по вкусу.

✔ Специи - по вкусу (черный перец, паприка, кумин).

✔ Для смазывания - 1 яйцо.

✔ По желанию добавить по кусочку слив. масла в каждый беляш.



Приготовление:



В молоко комнатной температуры добавляем сахар, дрожжи,

даем им хорошо разойтись.Добавляем яйцо, растопленное сливочное масло, соль, все перемешиваем. Понемногу вводим муку. На этом этапе можно добавлять в тесто лимонный сок - с ним готовая выпечка дольше остается мягкой и не черствеет, но этот ингредиент необязателен. Замешиваем мягкое, эластичное тесто и убираем его

на 1-1,5 часа подойти.



Пока поднимается тесто, делаем начинку: мелко режем лук и картошку, добавляем в фарш, солим, добавляем по своему вкусу приправы, все перемешиваем и даем начинке постоять минут 40, чтобы фарш впитал в себя аромат специй.

Начинку можно сделать чисто мясную, исключив картошку.



Когда тесто подошло, начинаем лепить беляши. Делим тесто на 12-13 колобков, это будут беляши крупными. Если хотите поменьше, то у вас получится большее количество штук. Каждый колобок теста раскатать, выложить начинку и слепить беляш.





Готовые и разложенные на противне беляши я оставить на расстой минут на 15.

Затем смазать яйцом и отправить выпекаться в заранее разогретую духовку.



Выпекать при t 180°C в среднем 35 минут. Точное время выпечки зависит от особенностей вашей духовки.

Когда беляши готовы, я кладу на каждый из них (в серединку) небольшой кусочек сливочного масла для сочности. Сливочное масло можно не добавлять в готовые беляши, а вместо него налить в отверстия мясной бульон (за минут 10 до готовности).



Даем немного остыть и подаем.









Источник



