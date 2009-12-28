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lyubava63
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Среда, 06 Сентября 2023 г. 18:51 + в цитатник




Рубрики:  Здоровье
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Процитировано 5 раз
Понравилось: 8 пользователям
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mari_tais   обратиться по имени Четверг, 07 Сентября 2023 г. 10:00 (ссылка)
ЗДОРОВЬЯ!
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зуева_татьяна   обратиться по имени Четверг, 07 Сентября 2023 г. 10:57 (ссылка)
Спасибо!! Полезное знание!!
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Scarlet5   обратиться по имени Четверг, 07 Сентября 2023 г. 17:47 (ссылка)
Благодарю за полезный совет!
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lyubava63   обратиться по имени Четверг, 07 Сентября 2023 г. 22:22 (ссылка)

Ответ на комментарий mari_tais

Взаимно!
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lyubava63   обратиться по имени Четверг, 07 Сентября 2023 г. 22:23 (ссылка)

Ответ на комментарий зуева_татьяна

Будьте здоровы!
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lyubava63   обратиться по имени Четверг, 07 Сентября 2023 г. 22:23 (ссылка)

Ответ на комментарий Scarlet5

Будьте всегда здоровы!
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