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Как пить кофе без вреда для здоровья?

Воскресенье, 27 Августа 2023 г. 13:03 + в цитатник
2-3 чашечки кофе в день - необходимый минимум для всех, кто заботится о своем здоровье (исключение составляют будущие мамы, а также люди с диагностированным диабетом второго типа). Натуральный кофе поддерживает наш метаболизм, повышает настроение, помогает сопротивляться депрессии, снижает риск некоторых форм рака и даже укрепляет здоровье сердечно-сосудистой системы. А еще кофе подавляет желание спать, так как кофеин буквально подменяет нейромедиатор аденозин, который вырабатывается в течение времени, когда мы бодрствуем. Но, в отличие от аденозина, кофеин не позволяет появиться чувству усталости - и мы можем бодрствовать и оставаться активными более продолжительное время. Это хорошо только до определенного предела: если организм и мозг долго обходятся без отдыха, накапливается стрессовый гормон кортизол, который может сильно навредить нашему здоровью. Итак, в какое время стоит пить утренний и вечерний кофе, чтобы днем сохранять бодрость, а вечером легко засыпать?

Утренняя чашка
По утрам кортизол нам просто необходим: именно этот гормон (который в стрессе помогает нам реализовать стратегию «бей» или «беги») дает нам необходимую энергию и помогает начать день активно и продуктивно. Если же по каким-то причинам кортизол не вырабатывается в должной мере и мы чувствуем себя вялыми, ему можно помочь, в том числе и приняв утреннюю дозу кофеина: он «подтолкнет» надпочечники к выработке адреналина и кортизола. Кофеину требуется примерно 25-40 минут на то, чтобы начать действовать, так что, если ваш рабочий день начинается в 9 часов, первую чашку кофе стоит выпивать не позднее половины девятого утра.

Дневная доза
Обычно спад нашей дневной активности приходится на послеобеденное время: энергия организма тратится на переваривание обеда, нам хочется вздремнуть или хотя бы почитать новости, но уж никак не работать. Чтобы взбодриться, можно выпить чашку зеленого чая, в котором также много кофеина, или кофе: но не раньше, чем через полчаса после еды. В противном случае вы можете нарушить процесс пищеварения и помешать нормальному усвоению белка.

Вечерняя чашечка
Строго говоря, врачи вообще не советуют пить кофе после 15 часов: на то, чтобы концентрация кофеина снизилась всего вдвое, требуется от 6 до 8 часов. И если вы ложитесь спать в 22 часа, вам не стоит «заряжаться» кофе после 16 часов. Но если вы не мыслите вечер без чашечки кофе, то хотя бы сделайте напиток более слабым, а также обязательно запивайте его стаканом чистой воды: таким образом концентрация кофеина немного снизится, а организм не будет страдать от обезвоживания, что также может повлиять на хороший сон. И обязательно перед сном выпейте стакан подогретого молока: оно помогает быстрее вывести кофеин и уменьшить его концентрацию в организме.
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Mjja   обратиться по имени Понедельник, 28 Августа 2023 г. 05:57 (ссылка)
БлагоДарю.
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