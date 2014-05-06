Готовим самый недорогой торт без выпечки.

Несмотря на то,что он из дешёвых продуктов,

всё равно получается очень вкусным,

а готовить его легко и просто.

Ингредиенты:

Печенье(песочное или сливочное)-600 г

Какао — 3 ст. л.

Сахар — 1 стакан (250 мл)

Манка — 6 ст. л.

Молоко — 800 мл

Сливочное масло — 100 г





Беру 3 столовые ложки какао,

1 стакан сахара

и 6 столовых ложек манки.

Всё перемешиваю.

Теперь добавляю 800 мл молока:

сначала немного,

чтобы было проще размешать комочки,

затем всё оставшееся молоко.

Варю крем на среднем нагреве,

постоянно помешивая,

чтобы избежать пригорания.

Когда крем становится горячим,

убавляю нагрев до минимального.

Довожу до кипения и варю ещё 2 минуты

до загустения. Снимаю крем с плиты

и добавляю 100 г сливочного масла.

Перемешиваю,

пока масло совсем не растворится.

Накрываю плёнкой "в контакт"

и оставляю остужаться

до тёплого состояния.



Собираю торт:

Форму смазываю растительным маслом

и покрываю пищевой плёнкой.

Первым слоем выкладываю толстый слой крема

(примерно 0,5–1 см), затем слой печенья.

Далее снова слой крема.Крем можно не жалеть,

так как его получается много.

Повторяю слои до конца,

пока форма не наполнится.

Убираю торт в холодильник на 6–8 часов

для пропитки или на ночь для лучшего результата.

Когда торт пропитался,

переворачиваю его на блюдо,

снимаю форму и плёнку.



Украшение:

Торт можно украсить по своему желанию.

Я делаю просто и быстро:обрезаю края,

чтобы получился аккуратный срез.

Края моментально съедаются,

так как все домашние

уже давно ждут попробовать тортик.



Торт получается мягкий,пропитанный и вкусный.

Вкус манки практически не чувствуется,

и никто даже не догадается,

из чего приготовлен крем.

Он нежный,приятный,

с насыщенным шоколадным вкусом. Источник