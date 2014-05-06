HTML5 для ЛиРу - коды плееров Добрый день! Приятно, что на ЛиРу всё больше и больше ...

Очередные глюки на Лиру, как оказалось, требуют просто подтверждения почтового адреса. Для тех...

Друзья мои! Обращаюсь к тем, у кого еще не работает почта. Всем доброго дня. После очередных л...

"Радостные новости, золотые вести". Для тех, кто ушел с mail.ru Вчера мне сообщили, что почта ...

Новый год. Татиана Щеглова ...