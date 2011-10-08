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Создан: 08.10.2011
Записей: 11755
Комментариев: 14747
Написано: 32467

Выбрана рубрика тунисское вязание.


Соседние рубрики: шапочки,береты,перчатки,шали(200), техника,мотивы,узоры...(743), тапочки,носки(249), сумки,аксесуары(258), платья,кофты и т.д.(435), журналы(28), для деток(512)

Другие рубрики в этом дневнике: Цветы(45), Тесто(114), Сладкоешка(225), Рукоделие(488), Природа(14), Православие(31), Пошив одежды(89), Пироги(171), Огод,сад(7), Музыка(94), Мода(15), митенки(0), Мелочи для дома(551), Литература(60), Кулинария(391), Комнатные растения(19), Здоровье(128), Животный мир(54), Другая техника вязания(23), Дневник на ЛиРу(566), Дачные идейки(62), Города и люди(31), Вязание спицами(5556), Вязание с бисером(143), Вязание крючком(2660), Вязание из полиетиленовых пакетов(20), Вышивка(141)
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Пост из твиттера.
Вторник, 15 Ноября 2011 г. 14:40 + в цитатник
Это цитата сообщения Lutik58 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Пост из твиттера.

@Ludmilo4ka:

Гобеленовый узор тунисским крючком: %%%% BLOGLINKЕще один из простых узоров тунисским крючком. Оказывается, его ... http://t.co/opUJwRhF
Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание
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И СНОВА ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ... узоры... много...
Воскресенье, 20 Ноября 2011 г. 15:25 + в цитатник
Это цитата сообщения милена70 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

И СНОВА ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ... узоры... много...

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Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание
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ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ. КАК ВЯЗАТЬ ПРОЙМУ? МАСТЕР-КЛАСС
Вторник, 22 Ноября 2011 г. 10:22 + в цитатник
Это цитата сообщения Иримед [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ. КАК ВЯЗАТЬ ПРОЙМУ? МАСТЕР-КЛАСС







Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание
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Узор "горизонтальные косички" крючком. Мастер-класс
Пятница, 23 Декабря 2011 г. 11:20 + в цитатник
Это цитата сообщения Иримед [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Узор "горизонтальные косички" крючком. Мастер-класс

 Автор: 

 

Умеющие вязать спицами сразу подумают о косах, которые идут поперек ходу вязания, но нет, это совершенно не то! Традиционные косы мы рассмотрим, но не в этот раз!

Косички, которые мы сделаем будут горизонтальными и соответственно идущими вдоль хода вязания.

Принцип выполнения косичек схож с выполнением рельефных столбиков. Отличие заключается в том, что столбики провязываются не в промежутки между столбиками, а в сами петли столбиков.

Продолжение мастер-класса здесьhttp://crochet-story.ru/?p=1280

Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание

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Тунисское вязание по кругу
Среда, 11 Января 2012 г. 11:02 + в цитатник
Это цитата сообщения SVETA-290 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тунисское вязание по кругу

http://ru-knitting.livejournal.com/2679682.html#cutid1



 

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Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание
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Тапочки связанные тунисским крючком.МК

Дневник
Суббота, 21 Января 2012 г. 13:47 + в цитатник


А здесь Вы можете познакомиться со всеми тонкостями тунисское вязание уроки+видео



Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание

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ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ УЗОРЫ, ОБУЧЕНИЕ
Среда, 01 Февраля 2012 г. 10:21 + в цитатник
Это цитата сообщения Лариса_Шунина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ УЗОРЫ, ОБУЧЕНИЕ

 Этот интересный способ вязания длинным крючком известен с давних времен. Эта вязка очень плотная и почти не растягивается. Для нее наиболее подходящи шерстяные нитки или мягкая хлопчатобумажная пряжа. 

По сравнению с ручным и машинным вязанием, этот способ работы спокойнее и легче, так как технология закрепления любого ряда петель дает возможность примерить изделие или его деталь, не опасаясь того, что спустятся петли. 

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Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание
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ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ. КАК ВЯЗАТЬ ПРОЙМУ? МАСТЕР-КЛАСС
Воскресенье, 05 Февраля 2012 г. 11:14 + в цитатник
Это цитата сообщения Иримед [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ. КАК ВЯЗАТЬ ПРОЙМУ? МАСТЕР-КЛАСС







Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание
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Следочки-тунисский крючок,подробный МК

Дневник
Четверг, 09 Февраля 2012 г. 13:07 + в цитатник
картинки анимашки для аси

Мастер-класс:http://berrahobi.blogspot.com/2011/09/tunus-isi-patik-ve-yapm-asamas.html

Я уже публиковала один мастер-класс вязания следочков тунисским крючком http://www.liveinternet.ru/users/ltava/post202339316/.Теперь хочу предложить более полный и наглядный мастер-класс.Огромное спасибо автору.

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Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание

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Энтерлак тунисским крючком-видеоурок

Дневник
Четверг, 23 Февраля 2012 г. 12:02 + в цитатник


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МАСТЕР-КЛАСС с пошаговым фото.

Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание

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Тунисское вязание
Среда, 14 Марта 2012 г. 19:49 + в цитатник
Это цитата сообщения Zinaida-k [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тунисское вязание

Фотографии в альбоме «Тунисск.вязание» Tayrin на Яндекс.Фотках



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Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание
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Тунисское вязание.Тапочки МК.

Дневник
Четверг, 15 Марта 2012 г. 17:54 + в цитатник
Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание

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ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ ПО КРУГУ. МАСТЕР-КЛАСС
Пятница, 30 Марта 2012 г. 14:53 + в цитатник
Это цитата сообщения yevgenia [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ ПО КРУГУ. МАСТЕР-КЛАСС

ВЕК ВЯЖИ-ВЕК УЧИСЬ! ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ ПО КРУГУ. МАСТЕР-КЛАСС+ВИДЕО




АВТОР: olga_vadimova   



"В сети есть описания этой интересной тунисской техники. Но по ним её освоение у меня шло с трудом. Мало подробностей и не всё понятно. Хотя на самом деле способ очень простой. Поэтому для себя я сделала такую шпаргалку с подробнейшими подробностями. Надеюсь, она кому-то тоже пригодится.



 Для вязания в тунисской технике по кругу требуется двухсторонний крючок, равномерный по всей длине.



 



А для крупных вещей - пледов, свитеров, платьев - потребуются крючки, соединенные леской (как двухсторонние спицы на леске). Вязание осуществляется от двух клубков. Можно взять клубки одного цвета, можно двух цветов. Если основные понятия вязания крючком (наборная цепочка воздушных петель, соединительный столбик) и тунисской техники (тунисский столбик, набор и закрытие петель) не вызывают вопросов, можно приступать..."



 



Продолжение этого СУПЕР МАСТЕР-КЛАССА смотрите здесь:



http://ru-knitting.livejournal.com/2679682.html#cutid1 



А теперь смотрим видео:



 

Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание
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Вязание крючком в стиле энтерлак. Мастер-класс
Воскресенье, 01 Апреля 2012 г. 10:19 + в цитатник
Это цитата сообщения Иримед [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Вязание крючком в стиле энтерлак. Мастер-класс

Оригинальная техника вязания крючком по принципу тунисского вязания с шахматным узором квадратов похожим на вязаные полотна в стиле энтерлак или пэчворк. Вязание с тунисским узором гораздо мягче, чем крючковое полотно и в тоже время не растягивается как при вязании спицами. Рассмотрим подробно вязание от угла диагональными рядами из квадратов для получения полотна с ровным краем, также можно вязать в данной технике прямыми рядами квадратов, но с зубчатым краем.

Вязать в данной технике вы можете из квадратов любого размера, но для больших квадратов вам потребуется длинный тунисский крючок. На примере показано вязание из квадратов шириной в 6 петель. Для начала одного квадрата наберите цепочку из 13 петель (6+6+одна угловая петля).

Продолжение мастер-класса здесь: 

http://domihobby.ru/661-vyazanie-kryuchkom-v-stile-enterlak.html

Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание

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Думала,что не получится.Оказывается,все просто-интересный узор-мотив
Вторник, 15 Мая 2012 г. 12:56 + в цитатник
Это цитата сообщения yevgenia [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Фото0546 (700x525, 196Kb)
Связала очень даже легко по вот этому описанию.Крючок тунисский.Диаметр круга можно делать любой и цвет подобрать.
91 (483x700, 273Kb)
Можно использовать как отдельный мотив,так и для вязания беретов.
Пробуйте и все получится!



Серия сообщений "мое":

Часть 1 - Связался бактус
Часть 2 - Тортик получился
...
Часть 40 - Вот такая получилась кофточка крючком
Часть 41 - Вот еще маечка крючком
Часть 42 - Думала,что не получится.Оказывается,все просто-интересный узор-мотив


Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание
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Японские обозначения для тунисского и простого вязания
Пятница, 18 Мая 2012 г. 23:09 + в цитатник
Это цитата сообщения yevgenia [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

http://i-s.milkcafe.to/ami/amikata.html
При клике появляется картинка
Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание

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Лепесток в тунисской технике от Ксении. Мастер класс
Среда, 05 Сентября 2012 г. 17:05 + в цитатник
Это цитата сообщения Lev_igra [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Лепесток в тунисской технике от Ксении. Мастер класс

ИСТОЧНИК. СЛАЙД ШОУ



1.
2012-05-06-513 (640x480, 103Kb)

2.
rainbow_flower (640x480, 127Kb)
Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание

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Тунисское вязание крючком, тёплые носки.
Пятница, 21 Сентября 2012 г. 18:29 + в цитатник
Это цитата сообщения LaLuf [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тунисское вязание крючком.


  Вяжем тёплые носки.

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Далее МК>>>

 

Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание

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Следочки тунисским крючком

Дневник
Вторник, 25 Сентября 2012 г. 18:48 + в цитатник
http://www.etsy.com/listing/95587210/ladies-slippe...age=43&ga_search_type=handmade

Автор Gülşah Sema Atabek SAKARYA

il_fullxfull.321432181 (700x456, 95Kb)



http://goznuru.blogcu.com/patik-modeli-tunus-isi-yapilisi/138998






Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание

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Следки тунисским вязанием.

Дневник
Вторник, 25 Сентября 2012 г. 00:38 + в цитатник
http://woman-club.moy.su/forum/109-1239-1

Прекрасный мастер класс от ивушки,огромное Вам спасибо!

221 (1)

Вариант с бисером.

img116820111021165415 (533x400, 110Kb)
img117020111021165416 (533x400, 113Kb)

вязание с бисером тунисским крючком
Рубрики:  Вязание крючком/тунисское вязание

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