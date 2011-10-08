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Пост из твиттера.
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И СНОВА ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ... узоры... много...
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ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ. КАК ВЯЗАТЬ ПРОЙМУ? МАСТЕР-КЛАСС
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Узор "горизонтальные косички" крючком. Мастер-класс
Автор: Елена Мельникова
Умеющие вязать спицами сразу подумают о косах, которые идут поперек ходу вязания, но нет, это совершенно не то! Традиционные косы мы рассмотрим, но не в этот раз!
Косички, которые мы сделаем будут горизонтальными и соответственно идущими вдоль хода вязания.
Принцип выполнения косичек схож с выполнением “рельефных столбиков“. Отличие заключается в том, что столбики провязываются не в промежутки между столбиками, а в сами петли столбиков.
Продолжение мастер-класса здесь: http://crochet-story.ru/?p=1280
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Метки: крючок
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Тунисское вязание по кругу
http://ru-knitting.livejournal.com/2679682.html#cutid1
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Тапочки связанные тунисским крючком.МК
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Дневник
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Метки: тапочки
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ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ УЗОРЫ, ОБУЧЕНИЕ
Этот интересный способ вязания длинным крючком известен с давних времен. Эта вязка очень плотная и почти не растягивается. Для нее наиболее подходящи шерстяные нитки или мягкая хлопчатобумажная пряжа.
По сравнению с ручным и машинным вязанием, этот способ работы спокойнее и легче, так как технология закрепления любого ряда петель дает возможность примерить изделие или его деталь, не опасаясь того, что спустятся петли.
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ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ. КАК ВЯЗАТЬ ПРОЙМУ? МАСТЕР-КЛАСС
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Следочки-тунисский крючок,подробный МК
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Дневник
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Метки: тапочки
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Энтерлак тунисским крючком-видеоурок
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Дневник
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Метки: энтрелак
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Тунисское вязание
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Тунисское вязание.Тапочки МК.
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Дневник
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Метки: тапочки
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ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ ПО КРУГУ. МАСТЕР-КЛАСС
АВТОР: olga_vadimova
"В сети есть описания этой интересной тунисской техники. Но по ним её освоение у меня шло с трудом. Мало подробностей и не всё понятно. Хотя на самом деле способ очень простой. Поэтому для себя я сделала такую шпаргалку с подробнейшими подробностями. Надеюсь, она кому-то тоже пригодится.
Для вязания в тунисской технике по кругу требуется двухсторонний крючок, равномерный по всей длине.
А для крупных вещей - пледов, свитеров, платьев - потребуются крючки, соединенные леской (как двухсторонние спицы на леске). Вязание осуществляется от двух клубков. Можно взять клубки одного цвета, можно двух цветов. Если основные понятия вязания крючком (наборная цепочка воздушных петель, соединительный столбик) и тунисской техники (тунисский столбик, набор и закрытие петель) не вызывают вопросов, можно приступать..."
Продолжение этого СУПЕР МАСТЕР-КЛАССА смотрите здесь:
http://ru-knitting.livejournal.com/2679682.html#cutid1
А теперь смотрим видео:
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Вязание крючком в стиле энтерлак. Мастер-класс
Оригинальная техника вязания крючком по принципу тунисского вязания с шахматным узором квадратов похожим на вязаные полотна в стиле энтерлак или пэчворк. Вязание с тунисским узором гораздо мягче, чем крючковое полотно и в тоже время не растягивается как при вязании спицами. Рассмотрим подробно вязание от угла диагональными рядами из квадратов для получения полотна с ровным краем, также можно вязать в данной технике прямыми рядами квадратов, но с зубчатым краем.
Вязать в данной технике вы можете из квадратов любого размера, но для больших квадратов вам потребуется длинный тунисский крючок. На примере показано вязание из квадратов шириной в 6 петель. Для начала одного квадрата наберите цепочку из 13 петель (6+6+одна угловая петля).
Продолжение мастер-класса здесь:
http://domihobby.ru/661-vyazanie-kryuchkom-v-stile-enterlak.html
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Метки: энтрелак
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Думала,что не получится.Оказывается,все просто-интересный узор-мотив
Серия сообщений "мое":
Часть 1 - Связался бактус
Часть 2 - Тортик получился
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Часть 40 - Вот такая получилась кофточка крючком
Часть 41 - Вот еще маечка крючком
Часть 42 - Думала,что не получится.Оказывается,все просто-интересный узор-мотив
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Японские обозначения для тунисского и простого вязания
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Метки: условные обозначения
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Лепесток в тунисской технике от Ксении. Мастер класс
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Метки: цветы крючком
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Тунисское вязание крючком, тёплые носки.
Вяжем тёплые носки.
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Метки: носки
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Следочки тунисским крючком
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Дневник
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Метки: тапочки
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Следки тунисским вязанием.
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Дневник
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Метки: тапочки