Тунисское вязание

Автор: Елена Мельникова

Умеющие вязать спицами сразу подумают о косах, которые идут поперек ходу вязания, но нет, это совершенно не то! Традиционные косы мы рассмотрим, но не в этот раз!

Косички, которые мы сделаем будут горизонтальными и соответственно идущими вдоль хода вязания.

Принцип выполнения косичек схож с выполнением “рельефных столбиков“. Отличие заключается в том, что столбики провязываются не в промежутки между столбиками, а в сами петли столбиков.

Продолжение мастер-класса здесь: http://crochet-story.ru/?p=1280