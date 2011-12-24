Среда, 23 Октября 2024 г. 13:07
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Куриная печень с булгуром на сковороде
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Куриная печень с булгуром на сковороде
Метки:
кулинария
рецепты
блюда из субпродуктов
блюда из печени
блюда из круп
Ингредиенты
Булгур 150 г
Бульон куриный 300 мл
Куриная печень 200 г
Лук репчатый 1 шт.
Масло подсолнечное рафинированное 2 ст. л.
Морковь 1 шт.
Паприка острая молотая 1 г
Соль 3 г
Приготовление:
Для приготовления куриной печени с булгуром на сковороде подготовим все ингредиенты по списку. В рецепте я указала куриный бульон, его вполне можно заменить на овощной бульон или обычную воду.
Куриную печень 200 г промыть и обсушить. Удалить прожилки и сгустки крови. Печень нарезать на одинаковые кусочки.
Разогреть сковороду с маслом 2 ст. л. Жарить можно на любом масле, слегка обжарить печёнку.
1 шт. небольшую головку репчатого лука почистить и нарезать кубиком. Если вам привычнее нарезать лук полукольцами, не меняйте привычку) Морковь 1 шт. натереть на мелкой тёрке. Добавить овощи в сковороду и продолжить обжаривать.
Минут через 5 влить 100 мл куриного бульона. Тушить печень с овощами на среднем огне 10 минут. Посолить по вкусу, можно добавить паприку и чёрный молотый перец.
Булгур 150 г промыть под проточной водой, откинуть на дуршлаг. Переложить в сковороду.
Влить оставшийся бульон 200 мл.
На умеренном огне выпарить жидкость.
Сковороду закрыть крышкой. Готовить блюдо до полной готовности булгура.
Куриная печень с булгуром на сковороде готова.
Приятного аппетита!
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