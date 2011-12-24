Куриная печень с булгуром на сковороде







Булгур 150 гБульон куриный 300 млКуриная печень 200 гЛук репчатый 1 шт.Масло подсолнечное рафинированное 2 ст. л.Морковь 1 шт.Паприка острая молотая 1 гСоль 3 гДля приготовления куриной печени с булгуром на сковороде подготовим все ингредиенты по списку. В рецепте я указала куриный бульон, его вполне можно заменить на овощной бульон или обычную воду.Куриную печень 200 г промыть и обсушить. Удалить прожилки и сгустки крови. Печень нарезать на одинаковые кусочки.Разогреть сковороду с маслом 2 ст. л. Жарить можно на любом масле, слегка обжарить печёнку.1 шт. небольшую головку репчатого лука почистить и нарезать кубиком. Если вам привычнее нарезать лук полукольцами, не меняйте привычку) Морковь 1 шт. натереть на мелкой тёрке. Добавить овощи в сковороду и продолжить обжаривать.Минут через 5 влить 100 мл куриного бульона. Тушить печень с овощами на среднем огне 10 минут. Посолить по вкусу, можно добавить паприку и чёрный молотый перец.Булгур 150 г промыть под проточной водой, откинуть на дуршлаг. Переложить в сковороду.Влить оставшийся бульон 200 мл.На умеренном огне выпарить жидкость.Сковороду закрыть крышкой. Готовить блюдо до полной готовности булгура.Куриная печень с булгуром на сковороде готова.Приятного аппетита!