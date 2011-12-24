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Куриная печень с булгуром на сковороде

Среда, 23 Октября 2024 г. 13:07 + в цитатник
Куриная печень с булгуром на сковороде

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Ингредиенты

Булгур 150 г
Бульон куриный 300 мл
Куриная печень 200 г
Лук репчатый 1 шт.
Масло подсолнечное рафинированное 2 ст. л.
Морковь 1 шт.
Паприка острая молотая 1 г
Соль 3 г

Приготовление:

Для приготовления куриной печени с булгуром на сковороде подготовим все ингредиенты по списку. В рецепте я указала куриный бульон, его вполне можно заменить на овощной бульон или обычную воду.

Куриную печень 200 г промыть и обсушить. Удалить прожилки и сгустки крови. Печень нарезать на одинаковые кусочки.

Разогреть сковороду с маслом 2 ст. л. Жарить можно на любом масле, слегка обжарить печёнку.

1 шт. небольшую головку репчатого лука почистить и нарезать кубиком. Если вам привычнее нарезать лук полукольцами, не меняйте привычку) Морковь 1 шт. натереть на мелкой тёрке. Добавить овощи в сковороду и продолжить обжаривать.

Минут через 5 влить 100 мл куриного бульона. Тушить печень с овощами на среднем огне 10 минут. Посолить по вкусу, можно добавить паприку и чёрный молотый перец.

Булгур 150 г промыть под проточной водой, откинуть на дуршлаг. Переложить в сковороду.

Влить оставшийся бульон 200 мл.

На умеренном огне выпарить жидкость.

Сковороду закрыть крышкой. Готовить блюдо до полной готовности булгура.

Куриная печень с булгуром на сковороде готова.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  кулинария/блюда из круп
кулинария/блюда из печени, субпродуктов
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