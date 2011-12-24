Куриный суп с булгуром и чечевицей
Летом можно подавать в тёплом виде, а зимой очень горячим с чесночными гренками.
Ингредиенты
Булгур 50 г
Вода 800 мл
Куриное бедро 200 г
Лук репчатый 100 г
Масло подсолнечное рафинированное1 ст. л.
Морковь 60 г
Соль 4 г
Томатная паста 17 г
Чечевица красная 30 г
Приготовление:
Подготовить все необходимые ингредиенты по списку: бедро куриное, лук репчатый, морковь, томатную пасту, растительное масло, булгур, красную чечевицу, соль.
Бедро курицы 200 г промыть, обсушить, снять кожуру. Переложить в кастрюлю, влить 800 мл дистиллированной воды и отправить на плиту. Как только закипит вода, убавить огонь и варить мясо под крышкой.
Пока варится мясо, 1 небольшую луковицу 100 г почистить и нарезать кубиками, морковь 60 г натереть на мелкой тёрке. Обжарить овощи на растительном масле 1 ст. л. в течение 4-5 минут. Добавить томатную пасту 1 ч. л. Все ингредиенты перемешать и тушить под крышкой ещё 2 минуты.
Как только овощи будут готовы, сразу поджарку добавить в кастрюлю.
Через 25 минут после закипания воды добавить в кастрюлю бургур 50 г. Крупу предварительно промыть.
Через 10 минут добавить красную чечевицу 30 г. Чечевицу предварительно промыть.
Посолить по вкусу 4 г соли.
Варить суп до готовности крупы и чечевицы 15-17 минут.
Достать мясо и разделать его. Суп разлить по тарелкам, выложить кусочки мяса.
Куриный суп с булгуром и чечевицей готов.
Приятного аппетита!
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