Куриный суп с булгуром и чечевицей

Летом можно подавать в тёплом виде, а зимой очень горячим с чесночными гренками.







Булгур 50 гВода 800 млКуриное бедро 200 гЛук репчатый 100 гМасло подсолнечное рафинированное1 ст. л.Морковь 60 гСоль 4 гТоматная паста 17 гЧечевица красная 30 гПодготовить все необходимые ингредиенты по списку: бедро куриное, лук репчатый, морковь, томатную пасту, растительное масло, булгур, красную чечевицу, соль.Бедро курицы 200 г промыть, обсушить, снять кожуру. Переложить в кастрюлю, влить 800 мл дистиллированной воды и отправить на плиту. Как только закипит вода, убавить огонь и варить мясо под крышкой.Пока варится мясо, 1 небольшую луковицу 100 г почистить и нарезать кубиками, морковь 60 г натереть на мелкой тёрке. Обжарить овощи на растительном масле 1 ст. л. в течение 4-5 минут. Добавить томатную пасту 1 ч. л. Все ингредиенты перемешать и тушить под крышкой ещё 2 минуты.Как только овощи будут готовы, сразу поджарку добавить в кастрюлю.Через 25 минут после закипания воды добавить в кастрюлю бургур 50 г. Крупу предварительно промыть.Через 10 минут добавить красную чечевицу 30 г. Чечевицу предварительно промыть.Посолить по вкусу 4 г соли.Варить суп до готовности крупы и чечевицы 15-17 минут.Достать мясо и разделать его. Суп разлить по тарелкам, выложить кусочки мяса.Куриный суп с булгуром и чечевицей готов.Приятного аппетита!