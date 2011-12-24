Булгур с мясом и зелёным горошком на сковороде - очень вкусное и сытное блюдо.







Базилик сухой 1 ч. л.Булгур 1 ст.Вода 2 ст.Горошек зелёный замороженный 100 гЛук репчатый 1 шт.Масло подсолнечное рафинированное 1 ст. л.Морковь 1 шт.Паприка сладкая кусочками 1 ч. л.Перец чёрный молотый 2 щепоткаСвинина мякоть 300 гСоль 0.5 ч. л.Томатная паста 1 ст. л.Чеснок 3 зубчикМясо можно использовать любое, я выбрала свинину не жирную. Из овощей использую морковь, лук и зелёный горошек.Также можно добавить болгарский перец. А томатную пасту всегда можно заменить помидором.Блюдо получается ароматное за счёт специй и сочное, благодаря овощам.Булгур выходит рассыпчатый, а мясо нежное и мягкое.Подготовьте булгур крупный, мясо свинины, замороженный горошек, соль, томатную пасту, перец, морковь, чеснок, воду, лук, паприку хлопьями, постное масло и сушеный базилик.Мясо свинины 300 г или любое другое промойте, обсушите и нарежьте кусочками среднего размера.На разогретом масле 1 ст. л. обжарьте кусочки мяса в течение 7 минут, помешивая.Тем временем почистите лук 1 шт., морковь 1 шт., чеснок 3 зубочка. Вымойте овощи и порежьте небольшими кубиками.Добавьте лук, морковь и чеснок в сковороду к мясу и жарьте всё вместе в течение 5 минут, помешивая.Добавьте в сковороду зелёный горошек 100 г, томатную пасту 1 ст. л., соль 0.5 ч. л., чёрный молотый перец 2 щепотки, паприку хлопьями 1 ч. л. и сушёный базилик 1 ч. л. Размешайте.Следом засыпьте в сковороду булгур 1 ст. и налейте воды 2 ст. Разровняйте.Готовьте на медленном огне под крышкой 40 минут после закипания.Порционно разложите булгур с мясом и зелёным горошком и подавайте к столу.Приятного аппетита!