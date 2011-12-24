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Создан: 24.12.2011
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Булгур с мясом на сковороде выходит рассыпчатый, а мясо нежное и мягкое.

Среда, 16 Октября 2024 г. 09:48 + в цитатник
Булгур с мясом и зелёным горошком на сковороде - очень вкусное и сытное блюдо.

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Ингредиенты:

Базилик сухой 1 ч. л.
Булгур 1 ст.
Вода 2 ст.
Горошек зелёный замороженный 100 г
Лук репчатый 1 шт.
Масло подсолнечное рафинированное 1 ст. л.
Морковь 1 шт.
Паприка сладкая кусочками 1 ч. л.
Перец чёрный молотый 2 щепотка
Свинина мякоть 300 г
Соль 0.5 ч. л.
Томатная паста 1 ст. л.
Чеснок 3 зубчик

Приготовление:

Мясо можно использовать любое, я выбрала свинину не жирную. Из овощей использую морковь, лук и зелёный горошек.
Также можно добавить болгарский перец. А томатную пасту всегда можно заменить помидором.
Блюдо получается ароматное за счёт специй и сочное, благодаря овощам.

Булгур выходит рассыпчатый, а мясо нежное и мягкое.

Подготовьте булгур крупный, мясо свинины, замороженный горошек, соль, томатную пасту, перец, морковь, чеснок, воду, лук, паприку хлопьями, постное масло и сушеный базилик.

Мясо свинины 300 г или любое другое промойте, обсушите и нарежьте кусочками среднего размера.

На разогретом масле 1 ст. л. обжарьте кусочки мяса в течение 7 минут, помешивая.

Тем временем почистите лук 1 шт., морковь 1 шт., чеснок 3 зубочка. Вымойте овощи и порежьте небольшими кубиками.

Добавьте лук, морковь и чеснок в сковороду к мясу и жарьте всё вместе в течение 5 минут, помешивая.

Добавьте в сковороду зелёный горошек 100 г, томатную пасту 1 ст. л., соль 0.5 ч. л., чёрный молотый перец 2 щепотки, паприку хлопьями 1 ч. л. и сушёный базилик 1 ч. л. Размешайте.

Следом засыпьте в сковороду булгур 1 ст. и налейте воды 2 ст. Разровняйте.

Готовьте на медленном огне под крышкой 40 минут после закипания.

Порционно разложите булгур с мясом и зелёным горошком и подавайте к столу.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  кулинария/блюда из круп
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