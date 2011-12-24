Булгур с мясом и зелёным горошком на сковороде - очень вкусное и сытное блюдо.
Ингредиенты:
Базилик сухой 1 ч. л.
Булгур 1 ст.
Вода 2 ст.
Горошек зелёный замороженный 100 г
Лук репчатый 1 шт.
Масло подсолнечное рафинированное 1 ст. л.
Морковь 1 шт.
Паприка сладкая кусочками 1 ч. л.
Перец чёрный молотый 2 щепотка
Свинина мякоть 300 г
Соль 0.5 ч. л.
Томатная паста 1 ст. л.
Чеснок 3 зубчик
Приготовление:
Мясо можно использовать любое, я выбрала свинину не жирную. Из овощей использую морковь, лук и зелёный горошек.
Также можно добавить болгарский перец. А томатную пасту всегда можно заменить помидором.
Блюдо получается ароматное за счёт специй и сочное, благодаря овощам.
Булгур выходит рассыпчатый, а мясо нежное и мягкое.
Подготовьте булгур крупный, мясо свинины, замороженный горошек, соль, томатную пасту, перец, морковь, чеснок, воду, лук, паприку хлопьями, постное масло и сушеный базилик.
Мясо свинины 300 г или любое другое промойте, обсушите и нарежьте кусочками среднего размера.
На разогретом масле 1 ст. л. обжарьте кусочки мяса в течение 7 минут, помешивая.
Тем временем почистите лук 1 шт., морковь 1 шт., чеснок 3 зубочка. Вымойте овощи и порежьте небольшими кубиками.
Добавьте лук, морковь и чеснок в сковороду к мясу и жарьте всё вместе в течение 5 минут, помешивая.
Добавьте в сковороду зелёный горошек 100 г, томатную пасту 1 ст. л., соль 0.5 ч. л., чёрный молотый перец 2 щепотки, паприку хлопьями 1 ч. л. и сушёный базилик 1 ч. л. Размешайте.
Следом засыпьте в сковороду булгур 1 ст. и налейте воды 2 ст. Разровняйте.
Готовьте на медленном огне под крышкой 40 минут после закипания.
Порционно разложите булгур с мясом и зелёным горошком и подавайте к столу.
Приятного аппетита!
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