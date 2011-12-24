Сладкое заварное печенье из детства. Бюджетно и вкусно







130 мл молока;100 мл воды;50 г. сливочного масла;50 г. сахара;2-3 яйца;120 г. муки.Смешать горячую воду, молоко и сливочное масло.Добавить сахар и довести до кипения.Готовить на умеренном огне.Снять с огня массу.Всыпать в нее муку и перемешать.Продолжить готовить тесто на плите. Установить умеренный огонь.Мешать, пока тесто не соберется в комок. Только после этого выключить огонь и дать тесту остыть в другой миске.На это уйдет около 10 минут.В отдельной миске взбить куриные яйца.Ввести яйца в тесто и перемешать.Тесто не должно быть слишком густым, если будет нужно – добавляйте еще одно яйцо. В среднем я использую 3 небольших яйца. Идеальная консистенция теста такая, когда оно стекает с лопатки.Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом.Также будет удобно воспользоваться кондитерским мешком.Сделать печенье примерно по 2-3 сантиметра по диаметру.В результате готовое заварное печенье выходит очень пышным, но в тоже время внутри оно не пустое.Его не нужно наполнять начинкой!Разогреть духовку до 200° и готовить печенье 15 минут, затем убавить температуру до 170° и готовить еще 15 -20 минут.Готовое печенье присыпать сахарной пудрой и можно сразу же подавать к сладкому чаю. Несмотря на отсутствие начинки, печенье получается очень сладким.Не спешите сразу доставать печенье из духовки - оно может опасть. Пусть минут 5 еще постоит!