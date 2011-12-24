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Воздушное, легкое заварное печенье, которое тает во рту – устоять перед ним сложно!

Среда, 16 Октября 2024 г. 09:48 + в цитатник
Сладкое заварное печенье из детства. Бюджетно и вкусно

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Ингредиенты:

130 мл молока;
100 мл воды;
50 г. сливочного масла;
50 г. сахара;
2-3 яйца;
120 г. муки.

Приготовление:

Смешать горячую воду, молоко и сливочное масло.

Добавить сахар и довести до кипения.

Готовить на умеренном огне.

Снять с огня массу.

Всыпать в нее муку и перемешать.

Продолжить готовить тесто на плите. Установить умеренный огонь.

Мешать, пока тесто не соберется в комок. Только после этого выключить огонь и дать тесту остыть в другой миске.
На это уйдет около 10 минут.

В отдельной миске взбить куриные яйца.

Ввести яйца в тесто и перемешать.

Тесто не должно быть слишком густым, если будет нужно – добавляйте еще одно яйцо. В среднем я использую 3 небольших яйца. Идеальная консистенция теста такая, когда оно стекает с лопатки.

Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом.

Также будет удобно воспользоваться кондитерским мешком.

Сделать печенье примерно по 2-3 сантиметра по диаметру.

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В результате готовое заварное печенье выходит очень пышным, но в тоже время внутри оно не пустое.
Его не нужно наполнять начинкой!

Разогреть духовку до 200° и готовить печенье 15 минут, затем убавить температуру до 170° и готовить еще 15 -20 минут.

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Готовое печенье присыпать сахарной пудрой и можно сразу же подавать к сладкому чаю. Несмотря на отсутствие начинки, печенье получается очень сладким.

Не спешите сразу доставать печенье из духовки - оно может опасть. Пусть минут 5 еще постоит!

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Рубрики:  кулинария/сладкая выпечка
кулинария/торты, пирожные
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Процитировано 10 раз
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