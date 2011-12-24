Сладкое заварное печенье из детства. Бюджетно и вкусно
Ингредиенты:
130 мл молока;
100 мл воды;
50 г. сливочного масла;
50 г. сахара;
2-3 яйца;
120 г. муки.
Приготовление:
Смешать горячую воду, молоко и сливочное масло.
Добавить сахар и довести до кипения.
Готовить на умеренном огне.
Снять с огня массу.
Всыпать в нее муку и перемешать.
Продолжить готовить тесто на плите. Установить умеренный огонь.
Мешать, пока тесто не соберется в комок. Только после этого выключить огонь и дать тесту остыть в другой миске.
На это уйдет около 10 минут.
В отдельной миске взбить куриные яйца.
Ввести яйца в тесто и перемешать.
Тесто не должно быть слишком густым, если будет нужно – добавляйте еще одно яйцо. В среднем я использую 3 небольших яйца. Идеальная консистенция теста такая, когда оно стекает с лопатки.
Выложить тесто на противень, застеленный пергаментом.
Также будет удобно воспользоваться кондитерским мешком.
Сделать печенье примерно по 2-3 сантиметра по диаметру.
В результате готовое заварное печенье выходит очень пышным, но в тоже время внутри оно не пустое.
Его не нужно наполнять начинкой!
Разогреть духовку до 200° и готовить печенье 15 минут, затем убавить температуру до 170° и готовить еще 15 -20 минут.
Готовое печенье присыпать сахарной пудрой и можно сразу же подавать к сладкому чаю. Несмотря на отсутствие начинки, печенье получается очень сладким.
Не спешите сразу доставать печенье из духовки - оно может опасть. Пусть минут 5 еще постоит!
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