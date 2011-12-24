Куриная печень по-милански очень сочно и бесподобно вкусно.







Куриная печень, приготовленная по-милански, сначала проходит легкую обжарку, а затем запекается в духовке с помидорами, чесноком, зеленью и сыром.600 гр куриной печени150 гр твердого сыра2 помидора(~200 г)1 луковица(~150 г)3-4 зубчика чеснока, зеленьСоль, молотый черный перецПорезанную кубиками луковицу пассеровать на масле, добавить печень, разрезанную на 2-3 части.Жарить около 7 минут, помешивая.Печень выложить в форму для запекания, посолить, поперчить, посыпать измельченной зеленью и чесноком.Сверху выложить слоем нарезанные кубиками помидоры, посыпать тертым сыром.Поместить форму в горячую духовку, запекать до расплавления сыра.Приятного аппетита!