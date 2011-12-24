Среда, 02 Октября 2024 г. 12:35
+ в цитатник
|
Куриная печень по-милански очень сочно и бесподобно вкусно.
|
Куриная печень по-милански очень сочно и бесподобно вкусно.
Метки:
кулинария
рецепты
блюда из печени
Куриная печень, приготовленная по-милански, сначала проходит легкую обжарку, а затем запекается в духовке с помидорами, чесноком, зеленью и сыром.
Ингредиенты:
600 гр куриной печени
150 гр твердого сыра
2 помидора(~200 г)
1 луковица(~150 г)
3-4 зубчика чеснока, зелень
Соль, молотый черный перец
Рецепт приготовления
Порезанную кубиками луковицу пассеровать на масле, добавить печень, разрезанную на 2-3 части.
Жарить около 7 минут, помешивая.
Печень выложить в форму для запекания, посолить, поперчить, посыпать измельченной зеленью и чесноком.
Сверху выложить слоем нарезанные кубиками помидоры, посыпать тертым сыром.
Поместить форму в горячую духовку, запекать до расплавления сыра.
Приятного аппетита!
Источник
Процитировано 12 раз
Понравилось: 10 пользователям
-
10
Запись понравилась
-
12
Процитировали
-
0
Сохранили
-