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Куриная печень по-милански очень сочно и бесподобно вкусно.

Среда, 02 Октября 2024 г. 12:35 + в цитатник
Куриная печень по-милански очень сочно и бесподобно вкусно.

Куриная-печень (700x453, 81Kb)

Куриная печень, приготовленная по-милански, сначала проходит легкую обжарку, а затем запекается в духовке с помидорами, чесноком, зеленью и сыром.

Ингредиенты:

600 гр куриной печени
150 гр твердого сыра
2 помидора(~200 г)
1 луковица(~150 г)
3-4 зубчика чеснока, зелень
Соль, молотый черный перец

Рецепт приготовления

Порезанную кубиками луковицу пассеровать на масле, добавить печень, разрезанную на 2-3 части.

Жарить около 7 минут, помешивая.

Печень выложить в форму для запекания, посолить, поперчить, посыпать измельченной зеленью и чесноком.

Сверху выложить слоем нарезанные кубиками помидоры, посыпать тертым сыром.

Поместить форму в горячую духовку, запекать до расплавления сыра.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  кулинария/блюда из печени, субпродуктов
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Процитировано 12 раз
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Mjja   обратиться по имени Четверг, 03 Октября 2024 г. 15:07 (ссылка)
БлагоДарю.
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