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Создан: 24.12.2011
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Шампиньоны очень нежные, сочные внутри, с хрустящей корочкой.

Вторник, 01 Октября 2024 г. 12:00 + в цитатник
Шампиньоны с хрустящей корочкой

Шампиньоны-с-хрустящей-корочкой (700x389, 65Kb)

Ингредиенты

шампиньоны — 300 г;
мука — 2 — 3 ст. л.;
панировочные сухари — 3 ст. л.;
чеснок — 2 дольки;
соевый соус — 1 ст. л. (по желанию);
оль, перец, специи; подсолнечное масло для жарки.

Рецепт приготовления

1. Грибы лучше выбирать небольших размеров. Хорошо их моем и обсушиваем на полотенце.

2. Делаем кляр: для этого смешиваем муку, соевый соус, измельченный в давилке чеснок, воду до консистенции негустой сметаны; все это нужно хорошо посолить, добавить перец и специи.

3. Оставляем кляр на 15 — 20 минут.

4. Разогреваем сковороду с большим количеством масла, шампиньоны сначала обмакиваем в кляр, обваливаем в сухарях и обжариваем со всех сторон до золотистой корочки.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  кулинария/блюда из грибов
Метки:  

Процитировано 6 раз
Понравилось: 5 пользователям
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zojabuchnaja   обратиться по имени Среда, 02 Октября 2024 г. 10:12 (ссылка)
lorine, Благодарю ,что то необычное, обязательно приготовлю.

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