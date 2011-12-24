Шампиньоны с хрустящей корочкой







шампиньоны — 300 г;мука — 2 — 3 ст. л.;панировочные сухари — 3 ст. л.;чеснок — 2 дольки;соевый соус — 1 ст. л. (по желанию);оль, перец, специи; подсолнечное масло для жарки.1. Грибы лучше выбирать небольших размеров. Хорошо их моем и обсушиваем на полотенце.2. Делаем кляр: для этого смешиваем муку, соевый соус, измельченный в давилке чеснок, воду до консистенции негустой сметаны; все это нужно хорошо посолить, добавить перец и специи.3. Оставляем кляр на 15 — 20 минут.4. Разогреваем сковороду с большим количеством масла, шампиньоны сначала обмакиваем в кляр, обваливаем в сухарях и обжариваем со всех сторон до золотистой корочки.Приятного аппетита!