Вторник, 01 Октября 2024 г. 12:00
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Шампиньоны очень нежные, сочные внутри, с хрустящей корочкой.
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Шампиньоны с хрустящей корочкой
Метки:
кулинария
рецепты
блюда из грибов
Ингредиенты
шампиньоны — 300 г;
мука — 2 — 3 ст. л.;
панировочные сухари — 3 ст. л.;
чеснок — 2 дольки;
соевый соус — 1 ст. л. (по желанию);
оль, перец, специи; подсолнечное масло для жарки.
Рецепт приготовления
1. Грибы лучше выбирать небольших размеров. Хорошо их моем и обсушиваем на полотенце.
2. Делаем кляр: для этого смешиваем муку, соевый соус, измельченный в давилке чеснок, воду до консистенции негустой сметаны; все это нужно хорошо посолить, добавить перец и специи.
3. Оставляем кляр на 15 — 20 минут.
4. Разогреваем сковороду с большим количеством масла, шампиньоны сначала обмакиваем в кляр, обваливаем в сухарях и обжариваем со всех сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!
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