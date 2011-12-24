Необычная хрустящая горячая закуска из лаваша с мясом.







6 тонких лаваша400 г любого мяса150 г твердого сыра2 яйцазеленый лукукропперец, сольмасло растительное для обжаркиОтвариваем мясо и измельчаем их в блендере.Укроп и лук измельчаем ножом и добавляем к фаршу.С помощью мелкой терки натираем сыр, смешиваем его с другими ингредиентами.Добавляем желтки, солим, перчим и хорошо перемешиваем.Начинка готова. Теперь разрезаем лаваш на треугольники.На край лаваша выкладываем начинку и заворачиваем в виде «сигар», смазывая кончики белком.Обжариваем их на растительном масле.После обжаривания выкладываем «сигары» на салфетку, чтобы убрать лишний жир.Хрустящие красавцы готовы! Подавать со сметаной.Приятного аппетита!