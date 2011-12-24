Понедельник, 30 Сентября 2024 г. 18:24
+ в цитатник
|
Необычная хрустящая горячая закуска из лаваша с мясом.
|
Необычная хрустящая горячая закуска из лаваша с мясом.
Метки:
кулинария
рецепты
закуски
Ингредиенты:
6 тонких лаваша
400 г любого мяса
150 г твердого сыра
2 яйца
зеленый лук
укроп
перец, соль
масло растительное для обжарки
Рецепт приготовления
Отвариваем мясо и измельчаем их в блендере.
Укроп и лук измельчаем ножом и добавляем к фаршу.
С помощью мелкой терки натираем сыр, смешиваем его с другими ингредиентами.
Добавляем желтки, солим, перчим и хорошо перемешиваем.
Начинка готова. Теперь разрезаем лаваш на треугольники.
На край лаваша выкладываем начинку и заворачиваем в виде «сигар», смазывая кончики белком.
Обжариваем их на растительном масле.
После обжаривания выкладываем «сигары» на салфетку, чтобы убрать лишний жир.
Хрустящие красавцы готовы! Подавать со сметаной.
Приятного аппетита!
Источник
Процитировано 6 раз
Понравилось: 4 пользователям
-
4
Запись понравилась
-
6
Процитировали
-
0
Сохранили
-