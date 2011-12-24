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Необычная хрустящая горячая закуска из лаваша с мясом.

Понедельник, 30 Сентября 2024 г. 18:24 + в цитатник
Необычная хрустящая горячая закуска из лаваша с мясом.

Горячая-закуска-из-лаваша-с-мясом (700x389, 62Kb)

Ингредиенты:

6 тонких лаваша
400 г любого мяса
150 г твердого сыра
2 яйца
зеленый лук
укроп
перец, соль
масло растительное для обжарки

Рецепт приготовления

Отвариваем мясо и измельчаем их в блендере.

Укроп и лук измельчаем ножом и добавляем к фаршу.

С помощью мелкой терки натираем сыр, смешиваем его с другими ингредиентами.

Добавляем желтки, солим, перчим и хорошо перемешиваем.

Начинка готова. Теперь разрезаем лаваш на треугольники.

На край лаваша выкладываем начинку и заворачиваем в виде «сигар», смазывая кончики белком.

Обжариваем их на растительном масле.

После обжаривания выкладываем «сигары» на салфетку, чтобы убрать лишний жир.

Хрустящие красавцы готовы! Подавать со сметаной.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  кулинария/закуски
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