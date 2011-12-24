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Печеночные котлетки «Варшавские». Это очень нежно и сочно.

Понедельник, 30 Сентября 2024 г. 14:11 + в цитатник
Печеночные котлетки «Варшавские». Это очень нежно и сочно.
Гарнир подойдет любой.

Печеночные-котлетки-Варшавские (700x389, 82Kb)

Печень можно брать любую (свиную, говяжью, куриную).

Ингредиенты

Печень 750 г
Сало 200-250 г (можно курдючное)
Чеснок 1-2 зубчика (по желанию)
Сметана 100 г
Мука 1-2 ст.л.
Лук репчатый 1-2 шт.
Сода пол чайной ложки
Специи, соль по вкусу

Рецепт приготовления

Сало желательно брать не соленое или слабосоленое.

Его должно быть не менее чем четверть от массы печени, иначе котлеты получатся суховатыми.

Печень и сало мелем на мясорубке. Мелко нарезаем чеснок.

Замешиваем фарш: соединяем сало печень и чеснок, хорошо перемешиваем.

Добавляем соль (если сало было соленое, соль не добавляем).

Затем, специи (к этим котлеткам хорошо подходит хмели сунели, а также итальянские или прованские травы), соду.

Опять хорошо вымешиваем. И добавляем муку, муки совсем немного: пару ложек

На хорошо разогретую сковороду с маслом, порциями по одной-полторы столовой ложки выкладываем фарш и обжариваем с двух сторон.

Сильно зажаривать не надо, котлетки растут просто на глазах и получаются очень пышные, из-за чего их получается очень много.

Пора жарятся котлетки, делаем соус: Мелко нарезаем лук и обжариваем его на сковороде до золотистого цвета, добавляем сметану и еще тушим пару минут.

Выкладываем наши котлеты в жаровню или глубокую сковороду заливаем сверху соусом (если он получился густой, можно разбавить его водой).

Накрываем крышкой и тушим на маленьком огне 10-15 минут. И можете наслаждаться.

Это очень нежно и сочно. Гарнир подойдет любой.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  кулинария/блюда из печени, субпродуктов
Метки:  

Процитировано 6 раз
Понравилось: 3 пользователям
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zojabuchnaja   обратиться по имени Вторник, 01 Октября 2024 г. 06:59 (ссылка)
lorine, Благодарю .Интересный рецепт.

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