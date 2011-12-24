Печеночные котлетки «Варшавские». Это очень нежно и сочно.

Гарнир подойдет любой.







Печень можно брать любую (свиную, говяжью, куриную).Печень 750 гСало 200-250 г (можно курдючное)Чеснок 1-2 зубчика (по желанию)Сметана 100 гМука 1-2 ст.л.Лук репчатый 1-2 шт.Сода пол чайной ложкиСпеции, соль по вкусуСало желательно брать не соленое или слабосоленое.Его должно быть не менее чем четверть от массы печени, иначе котлеты получатся суховатыми.Печень и сало мелем на мясорубке. Мелко нарезаем чеснок.Замешиваем фарш: соединяем сало печень и чеснок, хорошо перемешиваем.Добавляем соль (если сало было соленое, соль не добавляем).Затем, специи (к этим котлеткам хорошо подходит хмели сунели, а также итальянские или прованские травы), соду.Опять хорошо вымешиваем. И добавляем муку, муки совсем немного: пару ложекНа хорошо разогретую сковороду с маслом, порциями по одной-полторы столовой ложки выкладываем фарш и обжариваем с двух сторон.Сильно зажаривать не надо, котлетки растут просто на глазах и получаются очень пышные, из-за чего их получается очень много.Пора жарятся котлетки, делаем соус: Мелко нарезаем лук и обжариваем его на сковороде до золотистого цвета, добавляем сметану и еще тушим пару минут.Выкладываем наши котлеты в жаровню или глубокую сковороду заливаем сверху соусом (если он получился густой, можно разбавить его водой).Накрываем крышкой и тушим на маленьком огне 10-15 минут. И можете наслаждаться.Это очень нежно и сочно. Гарнир подойдет любой.Приятного аппетита!