Среда, 25 Сентября 2024 г. 18:47
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Очень сочное, очень вкусное филе! Начинаешь есть и сложно остановиться.
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Обычное куриное филе, очень сочно получается, кусочки не ужариваются.
Метки:
кулинария
рецепты
блюда из курицы
закуски
Очень сочное, очень вкусное! Начинаешь есть и сложно остановиться.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 900 г
• Крахмал - 1 ч.л.
• Сода - 0,5 ч.л.
• Сок лимона - 1 ст.л.
• Соль
• Мука (для панировки)
Приготовление:
Куриное филе хорошо мою, просушиваю и нарезаю на кусочки.
Перекладываю кусочки курицы в миску, солю по вкусу и добавляю соду. Посыпаю содой мясо и перемешиваю.
Обязательно добавляю лимонный сок (или можно заменить на яблочный уксус).
Теперь добавляю в миску немного крахмала (я беру картофельный) и перемешиваю хорошенько. Оставляю там минут на 20.
Через 20 минут каждый кусочек обваливаю в муке хорошенько.
Выкладываю в сковороду с разогретым маслом (наливаю масла побольше - так быстрее готовится и кусочки остаются сочными внутри). Масла, кусочки курицы много не берут. И в объеме они практически не уменьшаются! Не "ужариваются!"
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