Обычное куриное филе, очень сочно получается, кусочки не ужариваются.

Очень сочное, очень вкусное! Начинаешь есть и сложно остановиться.







• Куриное филе - 900 г• Крахмал - 1 ч.л.• Сода - 0,5 ч.л.• Сок лимона - 1 ст.л.• Соль• Мука (для панировки)Куриное филе хорошо мою, просушиваю и нарезаю на кусочки.Перекладываю кусочки курицы в миску, солю по вкусу и добавляю соду. Посыпаю содой мясо и перемешиваю.Обязательно добавляю лимонный сок (или можно заменить на яблочный уксус).Теперь добавляю в миску немного крахмала (я беру картофельный) и перемешиваю хорошенько. Оставляю там минут на 20.Через 20 минут каждый кусочек обваливаю в муке хорошенько.Выкладываю в сковороду с разогретым маслом (наливаю масла побольше - так быстрее готовится и кусочки остаются сочными внутри). Масла, кусочки курицы много не берут. И в объеме они практически не уменьшаются! Не "ужариваются!"