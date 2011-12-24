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Создан: 24.12.2011
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Комментариев: 7855
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Очень сочное, очень вкусное филе! Начинаешь есть и сложно остановиться.

Среда, 25 Сентября 2024 г. 18:47 + в цитатник
Обычное куриное филе, очень сочно получается, кусочки не ужариваются.
Очень сочное, очень вкусное! Начинаешь есть и сложно остановиться.

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Ингредиенты:

• Куриное филе - 900 г
• Крахмал - 1 ч.л.
• Сода - 0,5 ч.л.
• Сок лимона - 1 ст.л.
• Соль
• Мука (для панировки)

Приготовление:

Куриное филе хорошо мою, просушиваю и нарезаю на кусочки.

Перекладываю кусочки курицы в миску, солю по вкусу и добавляю соду. Посыпаю содой мясо и перемешиваю.

Обязательно добавляю лимонный сок (или можно заменить на яблочный уксус).

Теперь добавляю в миску немного крахмала (я беру картофельный) и перемешиваю хорошенько. Оставляю там минут на 20.

Через 20 минут каждый кусочек обваливаю в муке хорошенько.
Выкладываю в сковороду с разогретым маслом (наливаю масла побольше - так быстрее готовится и кусочки остаются сочными внутри). Масла, кусочки курицы много не берут. И в объеме они практически не уменьшаются! Не "ужариваются!"
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Рубрики:  кулинария/закуски
кулинария/блюда из курицы, птицы
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