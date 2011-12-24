Мясо в духовке вкуснее любого шашлыка. Продолжает мариноваться даже во время запекания.

Изюминкой рецепта будет сырная корочка, под которой соберется весь сок.







Лук — 500 гСвиная шея — 2 кгСоль — 5 гЧерный перец молотый — 5 гМасло — 50 млКартофель — 900 гСыр — 200 гГреческий йогурт — 100 гМайонез — 150 гСемена горчицы — 50 гЧерный перец молотый — 3 гЛук нарежьте кольцами, а свиную шею подготовьте, удалив лишний жир.Посолите и поперчите по вкусу. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте лук до золотистой окраски.Затем добавьте свиную шею и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.Картошку нарежьте кубиками, а сыр натрите на терке.Греческий йогурт, майонез и семена горчицы смешайте в отдельной миске.Переложите обжаренную свиную шею и лук в противень, добавьте картошку сверху, затем равномерно распределите смесь йогурта и майонеза. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой духовке при 180 °C в течение 45 минут.После этого увеличьте температуру до 200 °C и запекайте еще 8 минут для образования золотистой корочки на сыре.Пока запекается мясо с овощами, приготовьте соус: смешайте оливковое масло, мед, семена горчицы, соевый соус, соль и черный перец.Нарезать пекинскую капусту, помидоры черри, петрушку, укроп, оливки.Подавайте запеченную свиную шею с овощами, поливайте соусом и наслаждайтесь вкусом!Приятного аппетита!