Мясо в духовке вкуснее любого шашлыка. Продолжает мариноваться даже во время запекания.
Изюминкой рецепта будет сырная корочка, под которой соберется весь сок.
Ингредиенты:
Лук — 500 г
Свиная шея — 2 кг
Соль — 5 г
Черный перец молотый — 5 г
Масло — 50 мл
Картофель — 900 г
Сыр — 200 г
Греческий йогурт — 100 г
Майонез — 150 г
Семена горчицы — 50 г
Черный перец молотый — 3 г
Приготовление:
Лук нарежьте кольцами, а свиную шею подготовьте, удалив лишний жир.
Посолите и поперчите по вкусу. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте лук до золотистой окраски.
Затем добавьте свиную шею и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.
Картошку нарежьте кубиками, а сыр натрите на терке.
Греческий йогурт, майонез и семена горчицы смешайте в отдельной миске.
Переложите обжаренную свиную шею и лук в противень, добавьте картошку сверху, затем равномерно распределите смесь йогурта и майонеза. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой духовке при 180 °C в течение 45 минут.
После этого увеличьте температуру до 200 °C и запекайте еще 8 минут для образования золотистой корочки на сыре.
Пока запекается мясо с овощами, приготовьте соус: смешайте оливковое масло, мед, семена горчицы, соевый соус, соль и черный перец.
Нарезать пекинскую капусту, помидоры черри, петрушку, укроп, оливки.
Подавайте запеченную свиную шею с овощами, поливайте соусом и наслаждайтесь вкусом!
Приятного аппетита!