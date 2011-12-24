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Мясо в духовке вкуснее любого шашлыка. Продолжает мариноваться даже во время запекания

Вторник, 17 Сентября 2024 г. 12:46 + в цитатник
Мясо в духовке вкуснее любого шашлыка. Продолжает мариноваться даже во время запекания.
Изюминкой рецепта будет сырная корочка, под которой соберется весь сок.

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Ингредиенты:

Лук — 500 г
Свиная шея — 2 кг
Соль — 5 г
Черный перец молотый — 5 г
Масло — 50 мл
Картофель — 900 г
Сыр — 200 г
Греческий йогурт — 100 г
Майонез — 150 г
Семена горчицы — 50 г
Черный перец молотый — 3 г

Приготовление:

Лук нарежьте кольцами, а свиную шею подготовьте, удалив лишний жир.

Посолите и поперчите по вкусу. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте лук до золотистой окраски.
Затем добавьте свиную шею и обжаривайте с обеих сторон до золотистой корочки.

Картошку нарежьте кубиками, а сыр натрите на терке.

Греческий йогурт, майонез и семена горчицы смешайте в отдельной миске.

Переложите обжаренную свиную шею и лук в противень, добавьте картошку сверху, затем равномерно распределите смесь йогурта и майонеза. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой духовке при 180 °C в течение 45 минут.

После этого увеличьте температуру до 200 °C и запекайте еще 8 минут для образования золотистой корочки на сыре.

Пока запекается мясо с овощами, приготовьте соус: смешайте оливковое масло, мед, семена горчицы, соевый соус, соль и черный перец.
Нарезать пекинскую капусту, помидоры черри, петрушку, укроп, оливки.
Подавайте запеченную свиную шею с овощами, поливайте соусом и наслаждайтесь вкусом!
Приятного аппетита!
Рубрики:  кулинария/блюда из мяса
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