Очень вкусная цветная капуста - хрустящая снаружи и нежная внутри







1 кочан цветной капусты3 яйца6 ст. л. мукимасло для жарки1 ст. панировочных сухарей50 г тертого твердого сыра1/2 ч. л. приправы карри (можно заменить другими любимыми специями)сольКочан капусты разобрать на соцветия, поместить в кастрюлю, залить водой, слегка посолить и поставить на огонь.После закипания варить капусту 5 минут, а потом откинуть на дуршлаг.В глубокой миске взбить яйца с карри, добавить к ним небольшую щепотку соли и муку.Перемешать до получения однородной массы.В отдельной посуде смешать панировочные сухари с тертым сыром.Каждое соцветие капусты обмакивать в кляр, а потом обваливать в подготовленной панировке.Жарить на хорошо разогретой сковороде в умеренном количестве масла до румяной корочки, затем перевернутьна другую сторону.Отличный гарнир хоть к мясу, хоть к рыбе, а можно и так похрустеть.Приятного аппетита!