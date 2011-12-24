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Создан: 24.12.2011
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Румяная, ароматная, хрустящая снаружи и нежная внутри цветная капуста.

Воскресенье, 15 Сентября 2024 г. 19:01 + в цитатник
Очень вкусная цветная капуста - хрустящая снаружи и нежная внутри

Самая-вкусная-цветная-капуста (700x389, 78Kb)

Ингредиенты

1 кочан цветной капусты
3 яйца
6 ст. л. муки
масло для жарки
1 ст. панировочных сухарей
50 г тертого твердого сыра
1/2 ч. л. приправы карри (можно заменить другими любимыми специями)
соль

Рецепт приготовления

Кочан капусты разобрать на соцветия, поместить в кастрюлю, залить водой, слегка посолить и поставить на огонь.

После закипания варить капусту 5 минут, а потом откинуть на дуршлаг.

В глубокой миске взбить яйца с карри, добавить к ним небольшую щепотку соли и муку.

Перемешать до получения однородной массы.

В отдельной посуде смешать панировочные сухари с тертым сыром.

Каждое соцветие капусты обмакивать в кляр, а потом обваливать в подготовленной панировке.

Жарить на хорошо разогретой сковороде в умеренном количестве масла до румяной корочки, затем перевернуть
на другую сторону.

Отличный гарнир хоть к мясу, хоть к рыбе, а можно и так похрустеть.

Приятного аппетита!
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Рубрики:  кулинария/блюда из овощей
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