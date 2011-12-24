Тушеная курица с капустой

Горячее получается очень вкусным и при этом относительно простое в приготовлении.







— курица (1-1,2 кг),— морковь – 1 шт,— лук – 3-4 шт,— томатная паста – 2 ст.л.,— свежая капуста – 1 кг,— соль, перец – по вкусу.1. Порезанную на небольшие куски курицу посолить, поперчить и выложить на дно кастрюли с толстым дном.2. Мелко нарезать лук, выложить на мясо.3. На лук плотно уложить нарезанную небольшими кубиками капусту и чуть-чуть присолить.4. Морковь порезать длинными тонкими полосками, выложить на капусту в виде лучиков и распределить по ним томатную пасту.5. Закрыть плотно крышкой и поставить в разогретую до 180°С духовку на 1,5 часа, не добавляя ни воды, ни масла.6. После отведенного времени снять крышку и перевернуть кастрюлю вверх дном на блюдо. Курица окажется сверху.Приятного аппетита!