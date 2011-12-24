Записи Друзья Комментарии
lorine
Аватар lorine

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в lorine

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 24.12.2011
Записей: 16741
Комментариев: 7840
Написано: 29051


Простая в приготовлении тушеная курица с капустой получается очень вкусной.

Суббота, 14 Сентября 2024 г. 15:58 + в цитатник
Тушеная курица с капустой
Горячее получается очень вкусным и при этом относительно простое в приготовлении.

Screenshot_392 (700x470, 543Kb)

Ингредиенты:

— курица (1-1,2 кг),
— морковь – 1 шт,
— лук – 3-4 шт,
— томатная паста – 2 ст.л.,
— свежая капуста – 1 кг,
— соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

1. Порезанную на небольшие куски курицу посолить, поперчить и выложить на дно кастрюли с толстым дном.

2. Мелко нарезать лук, выложить на мясо.

3. На лук плотно уложить нарезанную небольшими кубиками капусту и чуть-чуть присолить.

4. Морковь порезать длинными тонкими полосками, выложить на капусту в виде лучиков и распределить по ним томатную пасту.

5. Закрыть плотно крышкой и поставить в разогретую до 180°С духовку на 1,5 часа, не добавляя ни воды, ни масла.

6. После отведенного времени снять крышку и перевернуть кастрюлю вверх дном на блюдо. Курица окажется сверху.
Приятного аппетита!
Рубрики:  кулинария/блюда из овощей
кулинария/блюда из курицы, птицы
Метки:  

Процитировано 7 раз
Понравилось: 6 пользователям
Нравится

Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте