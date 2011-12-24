Суббота, 14 Сентября 2024 г. 15:58
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Простая в приготовлении тушеная курица с капустой получается очень вкусной.
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Тушеная курица с капустой
Метки:
кулинария
рецепты
блюда из курицы
блюда из овощей
Горячее получается очень вкусным и при этом относительно простое в приготовлении.
Ингредиенты:
— курица (1-1,2 кг),
— морковь – 1 шт,
— лук – 3-4 шт,
— томатная паста – 2 ст.л.,
— свежая капуста – 1 кг,
— соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
1. Порезанную на небольшие куски курицу посолить, поперчить и выложить на дно кастрюли с толстым дном.
2. Мелко нарезать лук, выложить на мясо.
3. На лук плотно уложить нарезанную небольшими кубиками капусту и чуть-чуть присолить.
4. Морковь порезать длинными тонкими полосками, выложить на капусту в виде лучиков и распределить по ним томатную пасту.
5. Закрыть плотно крышкой и поставить в разогретую до 180°С духовку на 1,5 часа, не добавляя ни воды, ни масла.
6. После отведенного времени снять крышку и перевернуть кастрюлю вверх дном на блюдо. Курица окажется сверху.
Приятного аппетита!
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