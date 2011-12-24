Заливной пирог с зеленым луком и яйцом - вкусное тесто и сочная начинка
Тесто замешиваю за несколько минут и оно сразу готово к выпечке. Этот рецепт на тот случай, если нет времени замешивать дрожжевое тесто, но очень хочется вкусного пирога. По такому принципу можно готовить пироги с разной начинкой.
Ингредиенты
Для теста:
250 г муки (высший сорт)
300 г сметаны (20%)
3 шт. куриных яиц
1 ч. л. сахара
1 ч. л. соли
1 ч. л. с горкой разрыхлителя
Для начинки:
5 шт. куриных яиц (вареные)
1 пучок зеленого лука
4 ст.л. растительноего масла
по вкусу соль
Приготовление:
1. Лук нарезаем мелко, отправляем в горячее масло на сковороду и быстро обжариваем. Как только все забурлит, готовим, помешивая, 30-40 секунд. Лук сразу перекладываем в нарезанные яйца, солим и перемешиваем. Так у лука уходит горечь и начинка получается сочная.
2. Для теста в миске перемешиваем венчиком яйца с солью, сахаром и добавляем сметану.
3. Добавляем разрыхлитель, порциями муку и перемешиваем венчиком.
4. Получается густоватое тесто.
5. Форму (17 х 21 см) смазываем растительным маслом, выливаем половину теста и добавляем начинку.
6. Выливаем остатки теста на начинку и отправляем в разогретую духовку при 180 градусах на 40-50 минут (зависит от духовки).
7. Как только пирог хорошо поднимется и зарумянится, вынимаем из духовки. Даем постоять в форме 5 минут, затем перекладываем на решетку и полностью остужаем.
8. Тесто у пирога нежное и воздушное, начинка сочная. Это очень вкусный заливной пирог.
С таким тестом пирог можно готовить с разными начинками.
Приятного аппетита!
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