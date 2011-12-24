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Заливной пирог с зеленым луком и яйцом - вкусное тесто и сочная начинка

Пятница, 13 Сентября 2024 г. 20:29 + в цитатник
Заливной пирог с зеленым луком и яйцом - вкусное тесто и сочная начинка

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Тесто замешиваю за несколько минут и оно сразу готово к выпечке. Этот рецепт на тот случай, если нет времени замешивать дрожжевое тесто, но очень хочется вкусного пирога. По такому принципу можно готовить пироги с разной начинкой.

Ингредиенты

Для теста:

250 г муки (высший сорт)
300 г сметаны (20%)
3 шт. куриных яиц
1 ч. л. сахара
1 ч. л. соли
1 ч. л. с горкой разрыхлителя

Для начинки:

5 шт. куриных яиц (вареные)
1 пучок зеленого лука
4 ст.л. растительноего масла
по вкусу соль

Приготовление:

1. Лук нарезаем мелко, отправляем в горячее масло на сковороду и быстро обжариваем. Как только все забурлит, готовим, помешивая, 30-40 секунд. Лук сразу перекладываем в нарезанные яйца, солим и перемешиваем. Так у лука уходит горечь и начинка получается сочная.

2. Для теста в миске перемешиваем венчиком яйца с солью, сахаром и добавляем сметану.

3. Добавляем разрыхлитель, порциями муку и перемешиваем венчиком.

4. Получается густоватое тесто.

5. Форму (17 х 21 см) смазываем растительным маслом, выливаем половину теста и добавляем начинку.

6. Выливаем остатки теста на начинку и отправляем в разогретую духовку при 180 градусах на 40-50 минут (зависит от духовки).

7. Как только пирог хорошо поднимется и зарумянится, вынимаем из духовки. Даем постоять в форме 5 минут, затем перекладываем на решетку и полностью остужаем.

8. Тесто у пирога нежное и воздушное, начинка сочная. Это очень вкусный заливной пирог.
С таким тестом пирог можно готовить с разными начинками.

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Приятного аппетита!
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Рубрики:  кулинария/выпечка
кулинария/пироги, пирожки, булочки
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