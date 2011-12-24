Заливной пирог с зеленым луком и яйцом - вкусное тесто и сочная начинка









Приятного аппетита!

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Тесто замешиваю за несколько минут и оно сразу готово к выпечке. Этот рецепт на тот случай, если нет времени замешивать дрожжевое тесто, но очень хочется вкусного пирога. По такому принципу можно готовить пироги с разной начинкой.Для теста:250 г муки (высший сорт)300 г сметаны (20%)3 шт. куриных яиц1 ч. л. сахара1 ч. л. соли1 ч. л. с горкой разрыхлителяДля начинки:5 шт. куриных яиц (вареные)1 пучок зеленого лука4 ст.л. растительноего маслапо вкусу соль1. Лук нарезаем мелко, отправляем в горячее масло на сковороду и быстро обжариваем. Как только все забурлит, готовим, помешивая, 30-40 секунд. Лук сразу перекладываем в нарезанные яйца, солим и перемешиваем. Так у лука уходит горечь и начинка получается сочная.2. Для теста в миске перемешиваем венчиком яйца с солью, сахаром и добавляем сметану.3. Добавляем разрыхлитель, порциями муку и перемешиваем венчиком.4. Получается густоватое тесто.5. Форму (17 х 21 см) смазываем растительным маслом, выливаем половину теста и добавляем начинку.6. Выливаем остатки теста на начинку и отправляем в разогретую духовку при 180 градусах на 40-50 минут (зависит от духовки).7. Как только пирог хорошо поднимется и зарумянится, вынимаем из духовки. Даем постоять в форме 5 минут, затем перекладываем на решетку и полностью остужаем.8. Тесто у пирога нежное и воздушное, начинка сочная. Это очень вкусный заливной пирог.С таким тестом пирог можно готовить с разными начинками.