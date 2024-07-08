Ленивые вареники с картошкой - это так вкусно и быстро!







400 г картофеля (примерно 2 очень крупных или 4 средних клубня);.150 г пшеничной муки;.1 чайная ложка соли;.2-3 ст. л. растительного (подсолнечного или оливкового) масла (для пюре.Зажарка:Одна головка репчатого лука;.150 г свежих шампиньонов (или любых других свежих или замороженных грибов);.2 столовые ложки растительного (подсолнечного) масла.Варим картофель в "мундире" до готовности. Остужаем, очищаем, крошим произвольно в миску. Добавляем чайную ложку соли, растительное масло (я использую подсолнечное) и с помощью толкушки превращаем в пюре (стараемся размять без комочков.В готовое картофельное пюре начинаем добавлять понемногу просеянную муку (чуть больше половины стакана) и замешиваем тесто. Оно должно получиться мягким, эластичным, но при этом не липнуть к рукам. Долго вымешивать его не стоит.Количество муки регулируйте самостоятельно - в зависимости от содержания клейковины, ее может понадобится чуть больше или чуть меньше, чем в рецепте.Подготовленное картофельное тесто делим на несколько частей, каждую из которых раскатываем "колбаской".Режем полученные колбаски на небольшие кусочки, обваливаем их в муке и прижимаем пальчиком.В то время, пока готовим вареники, ставим на огонь кастрюльку с водой. После закипания воды, кладем в нее соль и один листик лаврушки. В кипящую воду наши вареники опускаем. Сразу их перемешиваем, чтобы не слиплись, и оставляем вариться.В это время готовим поджарку.Мелко нарезаем лук и обжариваем на сковороде с разогретым растительным маслом (подсолнечное или оливковое - на ваш вкус). Нарезаем произвольными кусочками шампиньоны (или любые другие грибы) и отправляем в сковороду с луком.Продолжаем обжаривать еще в течение нескольких минут, до готовности. Готовые ленивые картофельные вареники достаем из кастрюли шумовкой сразу, как только они всплывут. И тут же перекладываем их в сковородку с зажаркой из лука и грибов. Хорошенько обжариваем со всех сторон, перемешивая, в течение двух минут и перчим по вкусу.