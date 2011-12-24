Вкуснейший паприкаш с курицей: секреты традиционного венгерского блюда







Чтобы паприкаш был настоящим





Классический паприкаш из курицы по-венгерски





С чем подавать паприкаш?





Это традиционное венгерское блюдо получается очень вкусным — нежная курочка со сливочной подливкой и овощами. Технология его приготовления простая, не требует много времени и трат на продукты. Вам обязательно понадобится сметана и паприка, без этих двух ингредиентов получится простое рагу, а вот с ними — уже паприкаш.Исторические факты свидетельствуют о том, что аппетитное блюдо с белым мясом готовили еще венгерские пастухи-кочевники и использовали для этого котлы. Как и сытное мясное рагу, паприкаш варили на костре, добавляя в него привычные специи и доступные продукты.Итак, что обязательно понадобится для традиционного паприкаша по-венгерски? В первую очередь белое мясо — курица, телятина, ягнятина, рыба. А вот свинина, говядина, баранина, мясо гуся, утки или дичь не подойдет. Также для этого блюда лучше не использовать жирное мясо, ведь, как писал венгерский ресторатор Карл Гундель, «паприкаш — это диетический подход к еде».Следующий ингредиент — сметана. Она должна быть свежей, с нежным сливочным вкусом и ни в коем случае не кислой. Особенно это важно, если готовим паприкаш из курицы или рыбы. Иногда сметану заменяют жирными сливками, что вполне допустимо.Третий компонент, от которого и происходит название блюда, — это ароматная молотая паприка. Именно она придает соусу красный оттенок. В Венгрии не принято добавлять в паприкаш помидоры, а вот в Австрии, Румынии, Болгарии можно встретить и другие рецепты.Конечно, паприкаш — это не просто тушеное мясо, это еще и вкус овощей, поэтому важно, чтобы они были сочными и ароматными. В условиях шопинга у дома трудно представить, что все продукты будут биологическими и вкусными, как с грядки у бабушки. Но это не мешает пробовать и экспериментировать.Предлагаем начать с бюджетного и быстрого варианта — паприкаша из курицы. Подойдет филе или ножки — что есть в наличии. Если будут участки мяса с жиром, срежьте его и приступайте к готовке.Паприкаш с курицей можно приготовить в сковороде, в кастрюле или сотейнике, в мультиварке. При этом практически ничего не меняется, просто нужно рассчитывать, чтобы все продукты поместились в емкость. Важно использовать посуду с толстым дном, что защитит блюдо от пригорания.куриное филе — 1 кгсметана — 250 грепчатый лук — 2 шт.болгарский перец — 3 шт.чеснок — 5 зубчиковкуриный бульон — 1 стаканоливковое масло — 3 ст. л.молотая паприка — 3 ст. л.пшеничная мука — 1 ст. л.черный перец молотый — по вкусусоль — по вкусуКуриное филе нарежьте на кусочки средней величины. Измельчите репчатый лук и чеснок, болгарский перец очистите и нарежьте соломкой или квадратиками.Обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета куриное филе, посолите и поперчите в процессе. Далее выложите мясо в миску, а в сковороде продолжите приготовление блюда.На оставшемся масле обжарьте лук, добавьте болгарский перец и продолжайте обжаривать на небольшом огне.Добавьте к овощам чеснок и паприку, хорошо перемешайте. Если сковорода с низкими стенками, переложите все в сотейник или кастрюлю.Влейте куриный бульон или используйте просто очищенную воду. Доведите до кипения и положите к овощам ранее обжаренную курицу. Накройте емкость крышкой и тушите мясо 10–15 минут. Время приготовления зависит от величины кусочков. Если вместо филе вы используете куриные ножки, увеличьте время.Аккуратно смешайте сметану с мукой, чтобы не было комочков, и добавьте ее к курице. Посолите и поперчите блюдо по вкусу. Перемешайте.Тушите куриный паприкаш еще 5–7 минут и снимайте с огня.В качестве гарнира к паприкашу подойдет практически все. Можно отталкиваться от личных предпочтений или сделать несколько вариантов, если ожидаете гостей. А чтобы подать паприкаш с курицей именно так, как это делают в аутентичных ресторанах Будапешта, вам понадобится зеленый салат или тархоня — традиционные макаронные изделия, популярные в Венгрии, Австрии, Словакии.