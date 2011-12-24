Вкуснейший паприкаш с курицей: секреты традиционного венгерского блюда
Это традиционное венгерское блюдо получается очень вкусным — нежная курочка со сливочной подливкой и овощами. Технология его приготовления простая, не требует много времени и трат на продукты. Вам обязательно понадобится сметана и паприка, без этих двух ингредиентов получится простое рагу, а вот с ними — уже паприкаш.
Чтобы паприкаш был настоящим
Исторические факты свидетельствуют о том, что аппетитное блюдо с белым мясом готовили еще венгерские пастухи-кочевники и использовали для этого котлы. Как и сытное мясное рагу, паприкаш варили на костре, добавляя в него привычные специи и доступные продукты.
Итак, что обязательно понадобится для традиционного паприкаша по-венгерски? В первую очередь белое мясо — курица, телятина, ягнятина, рыба. А вот свинина, говядина, баранина, мясо гуся, утки или дичь не подойдет. Также для этого блюда лучше не использовать жирное мясо, ведь, как писал венгерский ресторатор Карл Гундель, «паприкаш — это диетический подход к еде».
Следующий ингредиент — сметана. Она должна быть свежей, с нежным сливочным вкусом и ни в коем случае не кислой. Особенно это важно, если готовим паприкаш из курицы или рыбы. Иногда сметану заменяют жирными сливками, что вполне допустимо.
Третий компонент, от которого и происходит название блюда, — это ароматная молотая паприка. Именно она придает соусу красный оттенок. В Венгрии не принято добавлять в паприкаш помидоры, а вот в Австрии, Румынии, Болгарии можно встретить и другие рецепты.
Конечно, паприкаш — это не просто тушеное мясо, это еще и вкус овощей, поэтому важно, чтобы они были сочными и ароматными. В условиях шопинга у дома трудно представить, что все продукты будут биологическими и вкусными, как с грядки у бабушки. Но это не мешает пробовать и экспериментировать.
Предлагаем начать с бюджетного и быстрого варианта — паприкаша из курицы. Подойдет филе или ножки — что есть в наличии. Если будут участки мяса с жиром, срежьте его и приступайте к готовке.
Классический паприкаш из курицы по-венгерски
Паприкаш с курицей можно приготовить в сковороде, в кастрюле или сотейнике, в мультиварке. При этом практически ничего не меняется, просто нужно рассчитывать, чтобы все продукты поместились в емкость. Важно использовать посуду с толстым дном, что защитит блюдо от пригорания.
Ингредиенты:
куриное филе — 1 кг
сметана — 250 г
репчатый лук — 2 шт.
болгарский перец — 3 шт.
чеснок — 5 зубчиков
куриный бульон — 1 стакан
оливковое масло — 3 ст. л.
молотая паприка — 3 ст. л.
пшеничная мука — 1 ст. л.
черный перец молотый — по вкусу
соль — по вкусу
Способ приготовления:
Куриное филе нарежьте на кусочки средней величины. Измельчите репчатый лук и чеснок, болгарский перец очистите и нарежьте соломкой или квадратиками.
Обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета куриное филе, посолите и поперчите в процессе. Далее выложите мясо в миску, а в сковороде продолжите приготовление блюда.
На оставшемся масле обжарьте лук, добавьте болгарский перец и продолжайте обжаривать на небольшом огне.
Добавьте к овощам чеснок и паприку, хорошо перемешайте. Если сковорода с низкими стенками, переложите все в сотейник или кастрюлю.
Влейте куриный бульон или используйте просто очищенную воду. Доведите до кипения и положите к овощам ранее обжаренную курицу. Накройте емкость крышкой и тушите мясо 10–15 минут. Время приготовления зависит от величины кусочков. Если вместо филе вы используете куриные ножки, увеличьте время.
Аккуратно смешайте сметану с мукой, чтобы не было комочков, и добавьте ее к курице. Посолите и поперчите блюдо по вкусу. Перемешайте.
Тушите куриный паприкаш еще 5–7 минут и снимайте с огня.
С чем подавать паприкаш?
В качестве гарнира к паприкашу подойдет практически все. Можно отталкиваться от личных предпочтений или сделать несколько вариантов, если ожидаете гостей. А чтобы подать паприкаш с курицей именно так, как это делают в аутентичных ресторанах Будапешта, вам понадобится зеленый салат или тархоня — традиционные макаронные изделия, популярные в Венгрии, Австрии, Словакии.
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