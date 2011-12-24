Вкуснейшая сосиска в лаваше







сосиска - 6 шт.лаваш тонкий - 1 большой листсыр твердый - 50 гкартофель средний 4 шт.сольперец черный молотыймасло сливочное - 30 грастительное масло для обжаривания1. Картофель очистить, отварить и размять толкучкой.2. В картофельное пюре добавить сливочное масло, молотый перец и хорошо перемешать.3. Лаваш нарезать на прямоугольники, шириной в сосиску, а длиной около 12-14 сантиметров.4. На каждый кусок лаваша выложить немного картофельного пюре, тщательно ее размазать ложкой по всей поверхности не толстым слоем.5. Натереть на мелкой тёрке сыр. Картофельную массу посыпать тертым сыром и положить с краю сосиску.6. Свернуть лаваш рулетом.7. Обжарить рулетики в растительном масле со все сторон.Приятного аппетита!