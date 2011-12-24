Вторник, 30 Июня 2020 г. 14:45
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Вкуснейшая сосиска в лаваше
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Вкуснейшая сосиска в лаваше
Метки:
кулинария
рецепты
закуски
Ингредиенты:
сосиска - 6 шт.
лаваш тонкий - 1 большой лист
сыр твердый - 50 г
картофель средний 4 шт.
соль
перец черный молотый
масло сливочное - 30 г
растительное масло для обжаривания
Приготовление:
1. Картофель очистить, отварить и размять толкучкой.
2. В картофельное пюре добавить сливочное масло, молотый перец и хорошо перемешать.
3. Лаваш нарезать на прямоугольники, шириной в сосиску, а длиной около 12-14 сантиметров.
4. На каждый кусок лаваша выложить немного картофельного пюре, тщательно ее размазать ложкой по всей поверхности не толстым слоем.
5. Натереть на мелкой тёрке сыр. Картофельную массу посыпать тертым сыром и положить с краю сосиску.
6. Свернуть лаваш рулетом.
7. Обжарить рулетики в растительном масле со все сторон.
Приятного аппетита!
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