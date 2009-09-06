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Liudmila Sceglova
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 -Я - фотограф


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Создан: 06.09.2009
Записей: 51907
Комментариев: 59481
Написано: 321454


Вторник, 26 Ноября 2024 г. 12:29 + в цитатник
Запись в дневнике закрыта для неавторизованных и пользователей из черного списка. Зарегистрироваться!


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