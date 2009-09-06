Kaк приготовить жареную РЫБУ так, чтобы все АХНУЛИ?
Ответ прост — конечно же в кляре.
Cудите сами: кляр не дает рыбе
контактировать с маслом и впитывать лишний жир,
при этом рыба пропитывается вкусом кляра и
готовится в своем соку.
То есть получается очень нежной и сочной внутри.
Кроме того, жидкое тесто в процессе готовки
придает объем блюду и делает его более сытным.
Предлагаем семь рецептов вкусного кляра.
Все рецепты простые и быстрые.
1. Рыба в сырном кляре — вкусно и сочно
Ингредиенты:
— 3 ст. ложки майонеза
— 4 яйца
— 100 гр твердого сыра
Приготовление:
Натереть сыр на крупной терке,
смешать с яйцами и майонезом.
Перемешать, посолить, поперчить,
добавить немного муки.
Все снова перемешиваем.
Обмакиваем рыбу в кляр и
обжариваем с обеих сторон на сковороде.
2. Рыба в картофельном кляре
Ингредиенты:
— 3 картофеля
— 1 яйцо
— 2 ст. ложки муки
— соль – по вкусу
Приготовление:
Картофель очистить и натереть на крупной терке.
Добавить яйцо, муку и соль.
Рыбное филе панируем в картофельном «одеяле» и
крепко прижимая кляр к рыбе, и
обжариваем с обеих сторон на растительном масле.
3. Рецепт жареной рыбы в молочном кляре
Ингредиенты:
— 400 мл молока
— 6 яиц
— соль – по вкусу
— растительное масло – для жарки
— 1,5 кг рыбного филе
Приготовление:
Подогреваем немного молоко,
добавляем яичные желтки, соль,
муку и хорошенько взбиваем все,
до состояния жидкой сметаны.
Аккуратно ввести в кляр
взбитые в пышную пену белки и
очень осторожно перемешиваем.
Обмакиваем в кляр и обжариваем с двух сторон
до румяной корочки.
4. Рыба, запеченная в пивном кляре
Ингредиенты:
— 100 гр муки
— 1 яйцо
— 150 мл светлого пива
— 2 ст. ложки растительного масла
— 500 гр филе рыбы
Приготовление:
В муку ввести аккуратно яичный белок.
Добавить пиво и растительное масло.
Кляр получился очень жидким.
Рыбу обмакиваем в кляр и обжариваем с двух сторон.
5. Рецепт красной рыбы в кляре по-китайски
Ингредиенты:
— 1 яйцо
— 2 ст. ложки крахмала кукурузного
— 500 гр филе красной рыбы
Приготовление:
Взбить яйцо,
добавить кукурузный крахмал и соль по вкусу.
Рыбу обмакиваем в кляр и
обжариваем с двух сторон на очень сильном огне.
6. Рыба в белковом кляре
Ингредиенты:
— 4 яйца
— соль
— 3 ст. ложки муки
— 1 ч. ложка воды
Приготовление:
Взбить хорошенько яичные белки с солью,
добавить муку, воду и хорошо перемешать.
Рыбу обмакиваем в кляр и обжариваем с обеих сторон.
Приятного аппетита!
Примите во внимание и следующие советы
по жарке рыбы в кляре:
кусочки филе выкладывайте только
в сильно разогретое масло и
не очень плотно друг к другу,
иначе они слипнутся;
чтобы получилась хрустящая корочка,
не накрывайте сковороду во время жарки крышкой.
Приятного аппетита!