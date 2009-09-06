Kaк приготовить жареную РЫБУ так, чтобы все АХНУЛИ? Ответ прост — конечно же в кляре. Cудите сами: кляр не дает рыбе контактировать с маслом и впитывать лишний жир, при этом рыба пропитывается вкусом кляра и готовится в своем соку. То есть получается очень нежной и сочной внутри. Кроме того, жидкое тесто в процессе готовки придает объем блюду и делает его более сытным. Предлагаем семь рецептов вкусного кляра. Все рецепты простые и быстрые. 1. Рыба в сырном кляре — вкусно и сочно Ингредиенты: — 3 ст. ложки майонеза — 4 яйца — 100 гр твердого сыра Приготовление: Натереть сыр на крупной терке, смешать с яйцами и майонезом. Перемешать, посолить, поперчить, добавить немного муки. Все снова перемешиваем. Обмакиваем рыбу в кляр и обжариваем с обеих сторон на сковороде. 2. Рыба в картофельном кляре Ингредиенты: — 3 картофеля — 1 яйцо — 2 ст. ложки муки — соль – по вкусу Приготовление: Картофель очистить и натереть на крупной терке. Добавить яйцо, муку и соль. Рыбное филе панируем в картофельном «одеяле» и крепко прижимая кляр к рыбе, и обжариваем с обеих сторон на растительном масле. 3. Рецепт жареной рыбы в молочном кляре Ингредиенты: — 400 мл молока — 6 яиц — соль – по вкусу — растительное масло – для жарки — 1,5 кг рыбного филе Приготовление: Подогреваем немного молоко, добавляем яичные желтки, соль, муку и хорошенько взбиваем все, до состояния жидкой сметаны. Аккуратно ввести в кляр взбитые в пышную пену белки и очень осторожно перемешиваем. Обмакиваем в кляр и обжариваем с двух сторон до румяной корочки. 4. Рыба, запеченная в пивном кляре Ингредиенты: — 100 гр муки — 1 яйцо — 150 мл светлого пива — 2 ст. ложки растительного масла — 500 гр филе рыбы Приготовление: В муку ввести аккуратно яичный белок. Добавить пиво и растительное масло. Кляр получился очень жидким. Рыбу обмакиваем в кляр и обжариваем с двух сторон. 5. Рецепт красной рыбы в кляре по-китайски Ингредиенты: — 1 яйцо — 2 ст. ложки крахмала кукурузного — 500 гр филе красной рыбы Приготовление: Взбить яйцо, добавить кукурузный крахмал и соль по вкусу. Рыбу обмакиваем в кляр и обжариваем с двух сторон на очень сильном огне. 6. Рыба в белковом кляре Ингредиенты: — 4 яйца — соль — 3 ст. ложки муки — 1 ч. ложка воды Приготовление: Взбить хорошенько яичные белки с солью, добавить муку, воду и хорошо перемешать. Рыбу обмакиваем в кляр и обжариваем с обеих сторон. Приятного аппетита! Примите во внимание и следующие советы по жарке рыбы в кляре: кусочки филе выкладывайте только в сильно разогретое масло и не очень плотно друг к другу, иначе они слипнутся; чтобы получилась хрустящая корочка, не накрывайте сковороду во время жарки крышкой. Приятного аппетита! https://u.to/jmr1Gw