



Сочная запеканка с курочкой.

Ингредиенты:

-Филе куриное — 500 г

-Лук репчатый (крупный) — 3 шт.

-Картофель (средний) — 4 шт.

-Яйца — 3 шт.

-Сыр плавленый — 3 шт.

-Йогурт (без добавок или сметана) — 0,5 стакана

-Соль - по вкусу

-Зелень укропа

-Перец черный - по вкусу

Приготовление:

Форму для запекания смазать растительным маслом. Картофель очистить, нарезать кружочками. Уложить на дно, посолить. Картошки надо совсем немного, чтоб только прикрывала дно. Лук нарезать полукольцами. Уложить поверх картофеля. Куриное филе нарезать кусочками. Выложить на лук, посолить, поперчить.

Для заливки смешать блендером яйца, сыр и йогурт (сметану). Заливку вылить на куриное филе, разровнять.

Поставить в горячую духовку, запечь до румяной корочки. За 10-15 минут до готовности посыпать зеленью.

Приятного аппетита!