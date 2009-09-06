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Liudmila Sceglova
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Кулинария>Красивый, вкусный и ровный хачапури.

Вторник, 07 Апреля 2020 г. 14:07 + в цитатник
 

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Красивый, вкусный и ровный хачапури.
Отличная идея для сытного завтрака!
- Сыр твердый (тертый) — 200 г
- Укроп (зелень ) — 100 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сметана — 200 г
- Мука пшеничная — 2 ст. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
Выкладываем все продукты сразу:

натертый сыр, два яйца, сметану,

нашинкованую зелень укропа и

две столовые ложки с большой горкой муки.
Смешиваем ложкой до однородной массы, без фанатизма.

Не нужно ничего взбивать.
В этом и состоит вся прелесть рецепта.

А результат - просто фантастический!

Вы убедитесь в этом сами.
Наливаем на сковороду растительное масло и

выкладываем сырную
массу.
Обжариваем до золотистого цвета

с двух сторон на среднем огне.
Первую сторону обжаривать под крышкой,

затем аккуратно
переворачиваем и жарим без крышки.
В общей сложности 12 минут.

Бабушкины Рецепты
 

Рубрики:  Кулинария
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