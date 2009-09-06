Красивый, вкусный и ровный хачапури.

Отличная идея для сытного завтрака!

- Сыр твердый (тертый) — 200 г

- Укроп (зелень ) — 100 г

- Яйцо куриное — 2 шт

- Сметана — 200 г

- Мука пшеничная — 2 ст. л.

- Масло растительное — 2 ст. л.

Выкладываем все продукты сразу:

натертый сыр, два яйца, сметану,

нашинкованую зелень укропа и

две столовые ложки с большой горкой муки.

Смешиваем ложкой до однородной массы, без фанатизма.

Не нужно ничего взбивать.

В этом и состоит вся прелесть рецепта.

А результат - просто фантастический!

Вы убедитесь в этом сами.

Наливаем на сковороду растительное масло и

выкладываем сырную

массу.

Обжариваем до золотистого цвета

с двух сторон на среднем огне.

Первую сторону обжаривать под крышкой,

затем аккуратно

переворачиваем и жарим без крышки.

В общей сложности 12 минут.

Бабушкины Рецепты