Красивый, вкусный и ровный хачапури.
Отличная идея для сытного завтрака!
- Сыр твердый (тертый) — 200 г
- Укроп (зелень ) — 100 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сметана — 200 г
- Мука пшеничная — 2 ст. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
Выкладываем все продукты сразу:
натертый сыр, два яйца, сметану,
нашинкованую зелень укропа и
две столовые ложки с большой горкой муки.
Смешиваем ложкой до однородной массы, без фанатизма.
Не нужно ничего взбивать.
В этом и состоит вся прелесть рецепта.
А результат - просто фантастический!
Вы убедитесь в этом сами.
Наливаем на сковороду растительное масло и
выкладываем сырную
массу.
Обжариваем до золотистого цвета
с двух сторон на среднем огне.
Первую сторону обжаривать под крышкой,
затем аккуратно
переворачиваем и жарим без крышки.
В общей сложности 12 минут.
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