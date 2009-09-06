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Liudmila Sceglova
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Здоровье

Пятница, 27 Декабря 2019 г. 14:13 + в цитатник

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Хирург из Книги рекордов Гиннесса рассказал,

что надо есть, чтобы жить долго,

а умереть – во сне

Советы профессора-долгожителя.

Один из величайших хирургов мира,

профессор Федор Григорьевич Углов дожил до 103 лет!

У него была «диета на все случаи жизни» и

он ее строго придерживался.

Профессор Углов также вошел в Книгу рекордов

как старейший практикующий хирург в Европе,

сообщает Doctor Andrei Laslau.

Вот его советы как достичь железного здоровья и долголетия:

  1.  Недостаток движения - главный враг здоровья.

  2. Больше двигаемся и больше думаем!

  3. Окончательный отказ от табака и алкоголя.

  4. Ограниченное питание - необходимо устранить ожирение.

  5. Сон минимум 7 часов в сутки.

А вот диета профессора Углова,

которая очищает организм.

Она поможет снизить вес и очистить свое тело.

По словам хирурга, важна не только пища, но и время еды.

Вот что он рекомендует для чистки вашего тела:

1. Утром:

  • чашка черного чая или натурального кофе без сахара

  • затем вы едите вареное яйцо с твердым желтком

  • и 8 штук чернослива.

  • Чернослив надо поставить

  • пропитаться водой заранее вечером

2. На обед:

  • 200 гр. вареной курицы или свинины без жира,

  • или рыбы

  • апельсин

  • 100 гр. свежей или вареной капусты,

  • которую можно заменить морковкой

3. Между приемами пищи можно съесть 30 г твердого сыра, яблока или апельсина.

4. На ужин:

  • стакан кефира или кислого молока.

Диета длится 10 дней и

имеет замечательные результаты!

А вы придерживаетесь какой-то диеты?

Какая вам понравилась больше всего?

 https://lifter.com.ua/hirurg-iz-knigi-rekordov-gin...qEMkV5K7y6tDcH06nwiEjTEXEJAwdk

 

Рубрики:  Здоровье
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