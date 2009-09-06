|
Хирург из Книги рекордов Гиннесса рассказал,
что надо есть, чтобы жить долго,
а умереть – во сне
Советы профессора-долгожителя.
Один из величайших хирургов мира,
профессор Федор Григорьевич Углов дожил до 103 лет!
У него была «диета на все случаи жизни» и
он ее строго придерживался.
Профессор Углов также вошел в Книгу рекордов
как старейший практикующий хирург в Европе,
сообщает Doctor Andrei Laslau.
Вот его советы как достичь железного здоровья и долголетия:
-
Недостаток движения - главный враг здоровья.
-
Больше двигаемся и больше думаем!
-
Окончательный отказ от табака и алкоголя.
-
Ограниченное питание - необходимо устранить ожирение.
-
Сон минимум 7 часов в сутки.
А вот диета профессора Углова,
которая очищает организм.
Она поможет снизить вес и очистить свое тело.
По словам хирурга, важна не только пища, но и время еды.
Вот что он рекомендует для чистки вашего тела:
1. Утром:
-
чашка черного чая или натурального кофе без сахара
-
затем вы едите вареное яйцо с твердым желтком
-
и 8 штук чернослива.
-
Чернослив надо поставить
-
пропитаться водой заранее вечером
2. На обед:
-
200 гр. вареной курицы или свинины без жира,
-
или рыбы
-
апельсин
-
100 гр. свежей или вареной капусты,
-
которую можно заменить морковкой
3. Между приемами пищи можно съесть 30 г твердого сыра, яблока или апельсина.
4. На ужин:
Диета длится 10 дней и
имеет замечательные результаты!
А вы придерживаетесь какой-то диеты?
Какая вам понравилась больше всего?
https://lifter.com.ua/hirurg-iz-knigi-rekordov-gin...qEMkV5K7y6tDcH06nwiEjTEXEJAwdk