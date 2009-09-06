Хирург из Книги рекордов Гиннесса рассказал, что надо есть, чтобы жить долго, а умереть – во сне Советы профессора-долгожителя. Один из величайших хирургов мира, профессор Федор Григорьевич Углов дожил до 103 лет! У него была «диета на все случаи жизни» и он ее строго придерживался. Профессор Углов также вошел в Книгу рекордов как старейший практикующий хирург в Европе, сообщает Doctor Andrei Laslau. Вот его советы как достичь железного здоровья и долголетия: Недостаток движения - главный враг здоровья. Больше двигаемся и больше думаем! Окончательный отказ от табака и алкоголя. Ограниченное питание - необходимо устранить ожирение. Сон минимум 7 часов в сутки. А вот диета профессора Углова, которая очищает организм. Она поможет снизить вес и очистить свое тело. По словам хирурга, важна не только пища, но и время еды. Вот что он рекомендует для чистки вашего тела: 1. Утром: чашка черного чая или натурального кофе без сахара

затем вы едите вареное яйцо с твердым желтком

и 8 штук чернослива.

Чернослив надо поставить

пропитаться водой заранее вечером 2. На обед: 200 гр. вареной курицы или свинины без жира,

или рыбы

апельсин

100 гр. свежей или вареной капусты,

которую можно заменить морковкой 3. Между приемами пищи можно съесть 30 г твердого сыра, яблока или апельсина. 4. На ужин: стакан кефира или кислого молока. Диета длится 10 дней и имеет замечательные результаты! А вы придерживаетесь какой-то диеты? Какая вам понравилась больше всего? https://lifter.com.ua/hirurg-iz-knigi-rekordov-gin...qEMkV5K7y6tDcH06nwiEjTEXEJAwdk