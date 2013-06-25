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Жарим рыбу по-еврейски, в луковом соусе. Хек и минтай за 20 минут становятся нежнее и вкуснее лосося
Минтай и хек при жарке дают слишком много запаха, а сочность напротив, теряют. Именно такие виды лучше готовить по-еврейски, в луковом соусе. Нежный хек, тушеный в карамелизированном луке с легкой кислинкой, станет настоящим украшением вашего стола.
Ингредиенты:
800 г хека (или минтая, трески)
350 г репчатого лука
30 г сливочного масла
1/4 ч. л. соды
1 лавровый лист
соль по вкусу
смесь молотых перцев по вкусу
Приготовление:
Хек нарежьте порционными кусками, посолите с обеих сторон и приправьте смесью молотых перцев. Лук нарежьте мелкими кубиками — он станет основой соуса. В сковороде растопите сливочное масло, убедившись, что оно не подгорает, и добавьте лук.
Обжаривайте его до прозрачности, затем добавьте соль и половину мерной ложки соды. Сода поможет луку карамелизироваться и превратиться в однородный соус. Выложите рыбу в сковороду, слегка утопив её в луковом соусе.
Тушите на среднем огне 15 минут, затем аккуратно переверните рыбу, добавьте лавровый лист и продолжайте томить ещё 15 минут на слабом огне.
К этому моменту лук станет насыщенного золотистого цвета, а рыба пропитается его ароматом. Подавайте блюдо горячим, дополнив картофельным пюре или свежим хлебом.
|Рубрики:
|Еда/Рыба
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