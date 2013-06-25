Минтай и хек при жарке дают слишком много запаха, а сочность напротив, теряют. Именно такие виды лучше готовить по-еврейски, в луковом соусе. Нежный хек, тушеный в карамелизированном луке с легкой кислинкой, станет настоящим украшением вашего стола.

Ингредиенты:

800 г хека (или минтая, трески)

350 г репчатого лука

30 г сливочного масла

1/4 ч. л. соды

1 лавровый лист

соль по вкусу

смесь молотых перцев по вкусу



Приготовление:

Хек нарежьте порционными кусками, посолите с обеих сторон и приправьте смесью молотых перцев. Лук нарежьте мелкими кубиками — он станет основой соуса. В сковороде растопите сливочное масло, убедившись, что оно не подгорает, и добавьте лук.

Обжаривайте его до прозрачности, затем добавьте соль и половину мерной ложки соды. Сода поможет луку карамелизироваться и превратиться в однородный соус. Выложите рыбу в сковороду, слегка утопив её в луковом соусе.

Тушите на среднем огне 15 минут, затем аккуратно переверните рыбу, добавьте лавровый лист и продолжайте томить ещё 15 минут на слабом огне.

К этому моменту лук станет насыщенного золотистого цвета, а рыба пропитается его ароматом. Подавайте блюдо горячим, дополнив картофельным пюре или свежим хлебом.