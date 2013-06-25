Рамочка. Ожившие старые новогодние открытки. Наряжаем елку. ...

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Рамочка "Твой взгляд - уютный уголок для отдыха души" Ваш текст... Ваш текст... Код рамоч...