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Курица с ароматом шашлыка не выходя из дома: секрет в том, что жарить её не нужно

Вторник, 28 Января 2025 г. 12:13 + в цитатник
 
Курица с ароматом шашлыка не выходя из дома: секрет в том, что жарить ее не нужно
 
 

ИДЕИ

Курица с ароматом шашлыка не выходя из дома: секрет в том, что жарить её не нужно

 
 

 
 

В занятые рабочие дни готовить вкусные ужины зачастую нет времени. Но порадовать домашних чем-то вкусным можно и без лишних усилий — поможет новый рецепт куриной грудки в аэрогриле. На весь рецепт уйдет едва ли 20 минут, а в результате вы получите аппетитное мясо с ароматом шашлыка и спаржу на гарнир.

Ингредиенты:
куриная грудка – 2 штуки
оливковое масло – 2 ст. л.
соль – ½ ч. л.
сладкая паприка – ½ ч. л.
орегано – ½ ч. л.
чесночный порошок – ½ ч. л.
белый перец – ½ ч. л.
кумин – ½ ч. л.
дробленый красный перец – ⅛ ч. л. (по желанию)
черный перец – ½ ч. л.
спаржа – 1 пучок
оливковое масло – 1 ст. л.
чесночный порошок – ¼ ч. л.
соль – по вкусу
черный перец – по вкусу
сушеный тимьян – ¼ ч. л.

Приготовление: 

Смешайте оливковое масло с солью, сладкой паприкой, орегано, чесночным порошком, белым перцем, кумином, дробленым красным перцем и черным перцем, чтобы получилась паста. Куриную грудку смажьте этой смесью и оставьте на пару минут пропитаться специями. Разогрейте аэрогриль до 190°C. Выложите курицу на решетку и готовьте 9 минут.

Переверните грудки и готовьте еще 5 минут. После приготовления накройте мясо тарелкой и оставьте на 5 минут. Пока курица готовится, удалите твердые концы спаржи. Смешайте овощи с оливковым маслом, чесночным порошком, тимьяном, солью и черным перцем. Выложите спаржу в один слой в корзину аэрофритюрницы, разогретой до 200°C, и готовьте 6-8 минут, переворачивая в середине.

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