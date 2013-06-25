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Создан: 25.06.2013
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Маринуем куриные крылышки прямо в духовке: пропитываются вкусом пока готовятся

Среда, 08 Января 2025 г. 12:40 + в цитатник
 
Маринуем куриные крылышки прямо в духовке: пропитываются вкусом пока готовятся
 
 

ИДЕИ

Маринуем куриные крылышки прямо в духовке: пропитываются вкусом пока готовятся

 
 

 
 

Куриные крылышки приготовленные по этому рецепту вкусны сами по себе, но еще лучше их сделает подача с нежным медово-чесночным соусом. Крылышки получатся невероятно сочными и с хрустящей корочкой, а маринуются прямо в процессе готовки. 

Ингредиенты:

куриные крылышки — 1 кг
соль — по вкусу
черный перец — по вкусу
сухой чеснок — 1 ч.л.
паприка (сладкая) — 2 ч.л.
подсолнечное масло — 2 ст.л.
мед — 1 ст.л.
соевый соус — 2-3 ст.л.
яблочный уксус — 1/2 ст.л.
чеснок (свежий) — 2-3 зубчика
зеленый лук (по желанию) — для украшения
кунжут (по желанию) — для посыпки
Приготовление:

Сначала подготовьте крылышки, если они не нарезаны, разделите их на две части — плечо и плоскую часть. Обязательно посолите и поперчите мясо, добавьте сухой чеснок и паприку. Перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли крылья. На этом этапе масла добавлять не нужно. Выложите крылья на противень, застеленный пергаментом, чтобы они не прилипали — мариноваться крылышки будут уже прямо в духовке.

Налейте немного подсолнечного масла, чтобы в процессе запекания появилась аппетитная корочка. Разогрейте духовку до 220 градусов и поставьте крылышки запекаться на 30 минут. Тем временем приготовьте соус: в небольшой миске смешайте мед, соевый соус и яблочный уксус. Чеснок измельчите и добавьте в соус.

После того как крылышки немного подрумянятся, достаньте их из духовки, переверните и смажьте приготовленным соусом. Верните в духовку на 5-7 минут, чтобы они стали еще более ароматными и золотистыми.

Когда крылышки будут готовы, украсьте их нарезанным зеленым луком и посыпьте кунжутом по желанию. Подавать такие крылышки можно как самостоятельное блюдо или с гарниром.

Рубрики:  Еда/Cоления, маринование
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