Куриные крылышки приготовленные по этому рецепту вкусны сами по себе, но еще лучше их сделает подача с нежным медово-чесночным соусом. Крылышки получатся невероятно сочными и с хрустящей корочкой, а маринуются прямо в процессе готовки.

Ингредиенты:

куриные крылышки — 1 кг

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

сухой чеснок — 1 ч.л.

паприка (сладкая) — 2 ч.л.

подсолнечное масло — 2 ст.л.

мед — 1 ст.л.

соевый соус — 2-3 ст.л.

яблочный уксус — 1/2 ст.л.

чеснок (свежий) — 2-3 зубчика

зеленый лук (по желанию) — для украшения

кунжут (по желанию) — для посыпки

Приготовление:

Сначала подготовьте крылышки, если они не нарезаны, разделите их на две части — плечо и плоскую часть. Обязательно посолите и поперчите мясо, добавьте сухой чеснок и паприку. Перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли крылья. На этом этапе масла добавлять не нужно. Выложите крылья на противень, застеленный пергаментом, чтобы они не прилипали — мариноваться крылышки будут уже прямо в духовке.

Налейте немного подсолнечного масла, чтобы в процессе запекания появилась аппетитная корочка. Разогрейте духовку до 220 градусов и поставьте крылышки запекаться на 30 минут. Тем временем приготовьте соус: в небольшой миске смешайте мед, соевый соус и яблочный уксус. Чеснок измельчите и добавьте в соус.

После того как крылышки немного подрумянятся, достаньте их из духовки, переверните и смажьте приготовленным соусом. Верните в духовку на 5-7 минут, чтобы они стали еще более ароматными и золотистыми.

Когда крылышки будут готовы, украсьте их нарезанным зеленым луком и посыпьте кунжутом по желанию. Подавать такие крылышки можно как самостоятельное блюдо или с гарниром.