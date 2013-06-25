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Создан: 25.06.2013
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Курицу в лаваш и сразу на стол: быстрая вкуснота

Понедельник, 30 Декабря 2024 г. 13:25 + в цитатник
 
Курицу в лаваш и сразу на стол: быстрая вкуснота
 
 

ИДЕИ

Курицу в лаваш и сразу на стол: быстрая вкуснота

 
 

 
 

Изумительная курочка в лаваше может стать коронным блюдом на любой кухне. Готовится в два счета, съедается еще быстрее.

Куриного мяса возьмем граммов 350. Добавим плавленый сырок, сметаны, горчицы, соли и перца. Кстати, любых специй можно всыпать уже по своему вкусу, станет только лучше. Еще понадобится пара куриных яиц, а жарить станем на подсолнечном масле. Куриную грудку отвариваем, натираем любимыми приправами и пропускаем через мясорубку. Отправляем курицу в отдельную глубокую тарелку.

Два плавленых сырка трем на терке. Заправку сделаем из горчицы и сметаны. Еще приправ, соли, перца, перемешиваем, выкладываем к сыру и мясу. Перемешиваем еще раз, это важно. Вкусный рулет собирается из трех листов лаваша. Разравниваем получившуюся куриную массу по всей поверхности первого листа. Накрываем вторым и повторяем процедуру. Третий лист лаваша и сворачиваем рулет.

Минут через 15 режем получившийся рулет крупными кольцами. Обмакнем каждый кусочек в сбитом яйце и аккуратно обжариваем с двух сторон.

Это займет не больше 2-3 минут. Получились вкуснейшие куриные рулетики — такие хоть на завтрак, хоть на ужин подавай.

 
 
Рубрики:  Дневник/Ссылки
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Mjja   обратиться по имени Вторник, 31 Декабря 2024 г. 17:54 (ссылка)
БлагоДарю.
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