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Не успеваю покупать свеклу, подсели всей семьей не то слово. Вкуснота необыкновенная! У нас эта закуска улетает большими сковородками

Воскресенье, 10 Ноября 2024 г. 09:40 + в цитатник
 

Не успеваю покупать свеклу, подсели всей семьей не то слово. Вкуснота необыкновенная! У нас эта закуска улетает большими сковородками

Даже не знаю, как забыл про такую вкуснятину. Зато стоило только вспомнить, разом подсели всей семьей. Теперь не успеваю покупать свеклу. Готовлю большими сковородками уже несколько дней подряд, всё никак не наедимся.

И в холодном виде, и в горячем, ну просто прелесть. До чего хороша закусочка! Сочетание ингредиентов идеальное.

И главное без заморских наворотов, всё как мы любим, просто и со вкусом. Сейчас покажу, сразу поймете, о чём речь.

 

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Закуска готовится очень быстро, поэтому сегодня много времени у вас не займу. Рецептик совсем коротенький. Ингредиенты, как всегда, будут в конце статьи. А для наглядности там же прикреплю еще и видео.

✅ Что и как делаем

Итак, поехали! Для приготовления кроме свеклы нам потребуется еще несколько простых продуктов. Свеклу мы просто отвариваем до готовности и чистим. Еще к ней вернемся. Это просто то, что нужно сделать заранее.

Остальное в предварительной обработке не нуждается. Но действовать будем по порядку, в той очередности, в которой готовить удобнее всего и по мере добавления одного к другому.

Затем в ход у нас идет квашеная капуста. Интересно, правда же? Уже всё вкусненько и аппетитненько, по-нашенски и многообещающе. 😉

Капусту отправляем к луку и жарим еще 5 минут. Огонь не снижаем, но не ленимся помешивать, чтобы ничего у нас не пригорело. Капустка за это время станет чуть помягче и лишняя жидкость из нее немного испариться.

Теперь очередь свеколки. Она у нас уже почищена. Остается нарезать ее соломкой и отправить к нашей заготовке в сковороду.

Поскольку свекла готова изначально и все остальное уже практически дошло до нужного состояния, то и дел остается всего ничего.

Выкладываем свеклу, солим, перчим и добавляем кое-что нестандартное. А именно зиру. Она интереснейшую нотку всему блюду придает.

Попробуйте, кто не боится экспериментировать. Ну, а если со специями совсем дружить в таком варианте не хотите, то, конечно, можно этот шаг и пропустить.

Всё! Закуска готова, можно сразу есть. В горячем виде бесподобно вкусно. Хоть закусывай, хоть вместо гарнира подавай. А в холодном виде, если терпения хватит охладить и не слопать моментально, еще вкуснее.

А теперь, мои дорогие, даю пропорции, хотя тут можно все делать на свой вкус. Чего-то больше, чего-то меньше. По-любому будет объедение.

✅ Чего и сколько нужно

  • Вареная свекла - 350 г
  • Репчатый лук - 250 г
  • Квашеная капуста - 200 г
  • Консервированный горошек - 120 г
  • Укроп, петрушка - по 1/2 пучка
  • Зира - 1 ч.л.
  • Соль, перец - по вкусу

Ну как Вам? Понравилось? Хотите приготовить? Напишите, нравятся ли вам такие блюда, часто ли готовите из овощей. И особенно интересно, какие есть варианты из свеклы у вас. Для нашей копилочки рецептов что-то новенькое, что мы еще не пробовали, нам не помешает.

Рубрики:  Еда/Овощи
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