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Просто сверните мясо в рулет и гости будут в восторге. Свинина обычная, но вкусно как в ресторане

Четверг, 26 Сентября 2024 г. 11:02 + в цитатник
 
Просто сверните мясо в рулет и гости будут в восторге. Свинина обычная, но вкусно как в ресторане
 
 

ИДЕИ

Просто сверните мясо в рулет и гости будут в восторге. Свинина обычная, но вкусно как в ресторане

 
 

 
 

Чтобы по-настоящему удивить гостей и домашних, вам понадобится простая свинина и немного времени. Готовится такое мясо очень быстро, всего за 20 минут у вас на столе будет блюдо ресторанного уровня, притом без всякого преувеличения.

Ингредиенты:

свиной филе — 800 г
бекон — по вкусу
розмарин — 1 веточка
сухие сливы — 100 г
соль — по вкусу
перец — по вкусу
специи — по вкусу
оливковое масло — для жарки
горчичный соус — 1 ч. ложка
соевый соус — 3 ч. ложки
сладкий чили соус — 1 ст. ложка

Приготовление:

Сначала подготовьте свиное филе, убрав серебристую пленку и лишний жир. Разрежьте филе вдоль на две части, а затем каждую часть еще пополам, чтобы получить ровные кусочки мяса. Сделайте небольшие надрезы в толще мяса, накройте пленкой и слегка отбейте кухонным молоточком. Приправьте мясо солью, перцем и любимыми специями с обеих сторон.

На каждый кусок выложите бекон, мелко нарезанный розмарин и мелко нарезанные сухие сливы. Плотно заверните мясо, скрепите его деревянными шпажками и уберите лишние концы.

Обжарьте рулеты на хорошо разогретой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Переложите рулеты на противень, застеленный пергаментом. В миске смешайте горчичный, соевый и сладкий чили соусы, полученной смесью обмажьте мясо. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 10 минут.

Рулеты можно сделать и закуской, просто тонко нарезав их и подав со свежим хлебом.

 
 
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