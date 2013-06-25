СВЕКЛА — ЛУЧШИЙ ЛЕКАРЬ! Свекла полезна в любом виде: вареная, сырая, в салата...Продукты питания и другие стимулы для повышения гистамина - (0)
Продукты питания и другие стимулы для повышения гистамина Продукты питан...Рамочка "Твой взгляд - уютный уголок для отдыха души" - (0)
Рамочка "Твой взгляд - уютный уголок для отдыха души" Ваш текст... Ваш текст... Код рамоч...ИГРА СЛОВАМИ - (1)
ИГРА СЛОВАМИ ...5 способов приготовить ЛАПШУ по-настоящему ВКУСНО / Кухня наизнанку - (0)
5 способов приготовить ЛАПШУ по-настоящему ВКУСНО / Кухня наизнанку РЕЦЕПТЫ: 00:00 Лапша в о...
|
Просто сверните мясо в рулет и гости будут в восторге. Свинина обычная, но вкусно как в ресторане
Чтобы по-настоящему удивить гостей и домашних, вам понадобится простая свинина и немного времени. Готовится такое мясо очень быстро, всего за 20 минут у вас на столе будет блюдо ресторанного уровня, притом без всякого преувеличения.
Ингредиенты:
свиной филе — 800 г
бекон — по вкусу
розмарин — 1 веточка
сухие сливы — 100 г
соль — по вкусу
перец — по вкусу
специи — по вкусу
оливковое масло — для жарки
горчичный соус — 1 ч. ложка
соевый соус — 3 ч. ложки
сладкий чили соус — 1 ст. ложка
Приготовление:
Сначала подготовьте свиное филе, убрав серебристую пленку и лишний жир. Разрежьте филе вдоль на две части, а затем каждую часть еще пополам, чтобы получить ровные кусочки мяса. Сделайте небольшие надрезы в толще мяса, накройте пленкой и слегка отбейте кухонным молоточком. Приправьте мясо солью, перцем и любимыми специями с обеих сторон.
На каждый кусок выложите бекон, мелко нарезанный розмарин и мелко нарезанные сухие сливы. Плотно заверните мясо, скрепите его деревянными шпажками и уберите лишние концы.
Обжарьте рулеты на хорошо разогретой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Переложите рулеты на противень, застеленный пергаментом. В миске смешайте горчичный, соевый и сладкий чили соусы, полученной смесью обмажьте мясо. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 10 минут.
Рулеты можно сделать и закуской, просто тонко нарезав их и подав со свежим хлебом.
|Рубрики:
|Дневник/Ссылки
Дневник/Сайты
Еда
|Комментировать
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]