Чтобы по-настоящему удивить гостей и домашних, вам понадобится простая свинина и немного времени. Готовится такое мясо очень быстро, всего за 20 минут у вас на столе будет блюдо ресторанного уровня, притом без всякого преувеличения.

Ингредиенты:

свиной филе — 800 г

бекон — по вкусу

розмарин — 1 веточка

сухие сливы — 100 г

соль — по вкусу

перец — по вкусу

специи — по вкусу

оливковое масло — для жарки

горчичный соус — 1 ч. ложка

соевый соус — 3 ч. ложки

сладкий чили соус — 1 ст. ложка

Приготовление:

Сначала подготовьте свиное филе, убрав серебристую пленку и лишний жир. Разрежьте филе вдоль на две части, а затем каждую часть еще пополам, чтобы получить ровные кусочки мяса. Сделайте небольшие надрезы в толще мяса, накройте пленкой и слегка отбейте кухонным молоточком. Приправьте мясо солью, перцем и любимыми специями с обеих сторон.

На каждый кусок выложите бекон, мелко нарезанный розмарин и мелко нарезанные сухие сливы. Плотно заверните мясо, скрепите его деревянными шпажками и уберите лишние концы.

Обжарьте рулеты на хорошо разогретой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Переложите рулеты на противень, застеленный пергаментом. В миске смешайте горчичный, соевый и сладкий чили соусы, полученной смесью обмажьте мясо. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 10 минут.

Рулеты можно сделать и закуской, просто тонко нарезав их и подав со свежим хлебом.