Колдуны по-белорусски выгодно отличаются от более привычных котлет, хотя в основе блюда лежит тот же фарш. Но благодаря тонкому тесту, он при обжарке сохраняет всю сочность, тогда как котлеты очень часто получаются сухими. Особенно аппетитным блюдо делает ароматный грибной соус.

Ингредиенты:

600 г смешанного фарша (говядина и куриное филе)

соль и перец по вкусу

холодная вода

1,2 кг картофеля (вес очищенного)

1 большая луковица

1 яйцо

2 ст. л. муки

растительное масло для жарки

1 ст. воды

Для соуса:

1 луковица

300 г шампиньонов

соль и перец по вкусу

200 г сметаны

1 ст. л. муки

1 ст. воды



Приготовление:

Фарш из говядины и курицы приправьте солью, перцем и добавьте немного холодной воды для сочности. Сформируйте небольшие котлеты влажными руками, можно добавить в фарш зелень, но без чеснока, чтобы он не мешал вкусу. Очищенный картофель (1,2 кг) натрите на самой мелкой терке вместе с луком, чередуя их, чтобы картофель не темнел. Хорошо отожмите картофельный сок с помощью марли, крахмал добавьте обратно к картофелю. В смесь добавьте яйцо, 2 ст. л. муки и соль по вкусу, чтобы получилось картофельное тесто.

Из теста сделайте лепешки, на которые положите мясные котлеты, заверните их в тесто, чтобы получились треугольнички, и обжарьте на разогретом масле с обеих сторон до румяной корочки. Переложите колдуны в утятницу, добавьте 1 ст. воды и поставьте в духовку при 170°С на 25 минут.

В это время на небольшом количестве масла обжарьте нарезанный лук и шампиньоны (300 г), приправьте солью и перцем, тушите до выпаривания жидкости. Смешайте 200 г сметаны с 1 ст. л. муки, добавьте 1 ст. воды, доведите до кипения и снимите с огня.

Подавайте колдуны с грибным соусом или просто со сметаной.