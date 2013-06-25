Перед работой времени на приготовление вкусных завтраков вечно не хватает — наш рецепт настоящее решение этой проблемы. Очень вкусные блинчики с нежной начинкой делаются на семью за 15 минут, даже проще и быстрее, чем сварить обычную овсянку.



Ингредиенты:

яйца — 2 шт.

соль — 3/4 ч.л.

молоко — 250 мл

мука — 120 г

зелёный лук или укроп — по вкусу

бекон или ветчина — 100 г

сыр — 100 г

растительное масло — для жарки

Приготовление:

Взбейте яйца с солью, добавьте половину молока и муку, хорошо перемешайте, чтобы избежать комочков. Когда тесто станет однородным, влейте оставшееся молоко и оставьте его настояться на 10-15 минут. В это время нарежьте зелёный лук или укроп и добавьте в тесто. Нарежьте бекон или ветчину тонкими кусочками; можно также использовать отварное мясо или обжаренный фарш для более полезного варианта.

Натрите сыр на крупной тёрке. Перед тем как выпекать каждый блин, перемешивайте тесто. Нагрейте сковороду, добавьте немного растительного масла и распределите тесто по всей поверхности.

Дайте блинчику схватиться, затем выложите начинку из сыра и бекона, и когда верх блинчика перестанет быть сырым, аккуратно переверните его. Сложите блин пополам, как чебурек, и обжарьте с двух сторон до румяности.

Готовые блинчики выходят сочными и хрустящими, с аппетитной начинкой. Пробуйте также варьировать начинки. Хорошо подойдут обжаренные грибы, отварное мясо или просто сыр — каждый раз получится что-то новое и вкусное.