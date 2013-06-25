Записи Друзья Комментарии
Leovik10
Аватар Leovik10

 -Рубрики

 -Цитатник

Продукты питания и другие стимулы для повышения гистамина - (0)

Продукты питания и другие стимулы для повышения гистамина   Продукты питан...

Рамочка "Твой взгляд - уютный уголок для отдыха души" - (0)

Рамочка "Твой взгляд - уютный уголок для отдыха души" Ваш текст... Ваш текст... Код рамоч...

ИГРА СЛОВАМИ - (1)

ИГРА СЛОВАМИ   ...

5 способов приготовить ЛАПШУ по-настоящему ВКУСНО / Кухня наизнанку - (0)

5 способов приготовить ЛАПШУ по-настоящему ВКУСНО / Кухня наизнанку РЕЦЕПТЫ: 00:00 Лапша в о...

ЧАЙНЫЕ ЗАПРЕТЫ - (0)

ЧАЙНЫЕ ЗАПРЕТЫ Чайные запреты. Как нельзя пить чай? Чай это очень распространенный напито...

 -Приложения

  • Перейти к приложению Открытки ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
  • Перейти к приложению Photoshop online Photoshop onlineДля того чтоб отредактировать картинку совсем не обязательно иметь фотошоп на комьпьютере. Это можно сделать с помощью приложения online photoshop =)
  • Перейти к приложению Всегда под рукой Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
  • Перейти к приложению Tv программа Tv программаПрограммы Тв

 -Музыкальный плеер



плеер собран приложением V.exeR

 -Фотоальбом

Посмотреть все фотографии серии Приветы!
Приветы!
10:27 21.10.2016
Фотографий: 5
Посмотреть все фотографии серии Приветы!
Приветы!
20:03 12.10.2016
Фотографий: 5
Посмотреть все фотографии серии Приветы!
Приветы!
04:06 10.09.2016
Фотографий: 14

 -Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Leovik10

 -Интересы

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 49) Неизвестная_Планета ФОНЫ_для_НАС Красота_дневников Загадочные_Места_Мира Диско_80-х Цитаты_афоризмы_изречения Фото_и_фотошоп Темы_и_схемы Афоризмы_знаменитых_ Разные_схемы_и_темы Рецепты_домохозяек Стильные_аватары_и_дизайны Наши_рецептики Live_Memory ГАЛЕРЕЯ_КАРТИНОК_ДЛЯ_ВСЕХ Клуб_Чайников Лучшие_схемы_на_ЛИ-РУ Энциклопедия_Мудрости БУДЬ_ЗДОРОВ Лучшие_рецепты_интернета Царство_Кулинарии Всё_для_блога История_и_культура Клуб_друзей_с_ярушки стихи_в_рамочках Интересно_об_АВТО ЛиРу Путешествия_и_туризм Camelot_Club Picnic_Time Geo_club СССР_-Советская_Эстрада Сама_овца Моя_кулинарная_книга Украшения_для_дневничка Шедевры_от_Маришки Говорим_пишем_спорим Комфортариум видео-повар Best_of_Callery Coffee_by_S-Irena Только_для_мужчин Только_для_женщин Книга-лучший_друг Клуб_Фотопутешествий Questions_LiveInternet Rainbow_Ps ВСЁ_ОТ_ДИЗАЙНЕРА соо-шпаргалка
Читатель сообществ (Всего в списке: 6) Интересные_Блоги ПОМОЩЬ_НОВИЧКУ WiseAdvice Мир_клипарта О_Самом_Интересном Виртуальное_кафе-Три_подруги

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 25.06.2013
Записей:
Комментариев:
Написано: 23045


Завтрак на семью за 15 минут: готовить проще овсянки и ингредиенты копеечные

Воскресенье, 01 Сентября 2024 г. 10:49 + в цитатник
 
Завтрак на семью за 15 минут: готовить проще овсянки и ингредиенты копеечные
 
 

ИДЕИ

Завтрак на семью за 15 минут: готовить проще овсянки и ингредиенты копеечные

 
 

 
 

Перед работой времени на приготовление вкусных завтраков вечно не хватает — наш рецепт настоящее решение этой проблемы. Очень вкусные блинчики с нежной начинкой делаются на семью за 15 минут, даже проще и быстрее, чем сварить обычную овсянку.


Ингредиенты:
яйца — 2 шт.
соль — 3/4 ч.л.
молоко — 250 мл
мука — 120 г
зелёный лук или укроп — по вкусу
бекон или ветчина — 100 г
сыр — 100 г
растительное масло — для жарки
Приготовление:
Взбейте яйца с солью, добавьте половину молока и муку, хорошо перемешайте, чтобы избежать комочков. Когда тесто станет однородным, влейте оставшееся молоко и оставьте его настояться на 10-15 минут. В это время нарежьте зелёный лук или укроп и добавьте в тесто. Нарежьте бекон или ветчину тонкими кусочками; можно также использовать отварное мясо или обжаренный фарш для более полезного варианта.

Натрите сыр на крупной тёрке. Перед тем как выпекать каждый блин, перемешивайте тесто. Нагрейте сковороду, добавьте немного растительного масла и распределите тесто по всей поверхности.

Дайте блинчику схватиться, затем выложите начинку из сыра и бекона, и когда верх блинчика перестанет быть сырым, аккуратно переверните его. Сложите блин пополам, как чебурек, и обжарьте с двух сторон до румяности.

Готовые блинчики выходят сочными и хрустящими, с аппетитной начинкой. Пробуйте также варьировать начинки. Хорошо подойдут обжаренные грибы, отварное мясо или просто сыр — каждый раз получится что-то новое и вкусное.

Рубрики:  Дневник/Ссылки
Дневник/Сайты
Еда
Метки:  

Процитировано 4 раз
Понравилось: 7 пользователям
Нравится

toshcka   обратиться по имени Понедельник, 02 Сентября 2024 г. 07:53 (ссылка)
Рецепт понравился. Интереснее, чем обычные блины с припеком. Спасибо за творческую идею!
Ответить С цитатой В цитатник
Mjja   обратиться по имени Понедельник, 02 Сентября 2024 г. 19:57 (ссылка)
БлагоДарю.
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте