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Рыбный суп, который всем понравится. Варить можно даже из минтая, на вкус будет словно с осетром

Суббота, 31 Августа 2024 г. 10:21 + в цитатник
 
Рыбный суп, который всем понравится. Варить можно даже из минтая, на вкус будет словно с осетром
 
 

ИДЕИ

Рыбный суп, который всем понравится. Варить можно даже из минтая, на вкус будет словно с осетром

 
 

 
 

Рыбные супы принято готовить с дорогими сортами рыбы, но с правильным рецептом превратить в идеальную похлебку можно даже бюджетный минтай. Добавьте сюда хрустящие овощи, тонкий аромат специй и маленькие кулинарные хитрости — и у вас на столе блюдо, которое не стыдно подать даже самым взыскательным гостям.



Ингредиенты:
картофель — 400 г
морковь — 150 г
стебель сельдерея — 1 шт.
лук порей — 1 шт.
филе трески — 500 г
вода — 2 л
растительное масло — 2 ст. л.
сливочное масло — 2 ст. л.
чеснок — 2 зубчика
мука — 40 г
куркума — 1/4 ч. л.
специи, соль — по вкусу
лимонный сок — 2 ст. л.
свежая зелень (укроп, зелёный лук) — для подачи

Приготовление:

В кастрюле с толстым дном растапливаем сливочное масло, добавляем растительное, разогреваем. Лук порей нарезаем крупными кольцами, промываем от песка и обжариваем на масле до мягкости. Добавляем нарезанный чеснок, обжариваем 30 секунд до аромата. Следом отправляем в кастрюлю нарезанные крупно морковь и сельдерей, обжариваем 3 минуты.

Всыпаем муку, тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Заливаем всё горячей водой и добавляем картофель, нарезанный кубиками, куркуму, соль и специи по вкусу. Доводим до кипения и варим 15 минут до почти полной готовности картофеля.

Филе рыбы нарезаем крупными кусками и аккуратно добавляем в суп, чтобы не сломать. Варим ещё 7 минут. Вливаем лимонный сок и убираем с огня. Перед подачей даём супу немного настояться, а затем добавляем свежую зелень.

Подайте суп с тёплыми сырными булочками, он идеально сочетается со свежей выпечкой.

 
 
Рубрики:  Еда/Рыба
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