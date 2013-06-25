Рыбные супы принято готовить с дорогими сортами рыбы, но с правильным рецептом превратить в идеальную похлебку можно даже бюджетный минтай. Добавьте сюда хрустящие овощи, тонкий аромат специй и маленькие кулинарные хитрости — и у вас на столе блюдо, которое не стыдно подать даже самым взыскательным гостям.





Ингредиенты:

картофель — 400 г

морковь — 150 г

стебель сельдерея — 1 шт.

лук порей — 1 шт.

филе трески — 500 г

вода — 2 л

растительное масло — 2 ст. л.

сливочное масло — 2 ст. л.

чеснок — 2 зубчика

мука — 40 г

куркума — 1/4 ч. л.

специи, соль — по вкусу

лимонный сок — 2 ст. л.

свежая зелень (укроп, зелёный лук) — для подачи



Приготовление:

В кастрюле с толстым дном растапливаем сливочное масло, добавляем растительное, разогреваем. Лук порей нарезаем крупными кольцами, промываем от песка и обжариваем на масле до мягкости. Добавляем нарезанный чеснок, обжариваем 30 секунд до аромата. Следом отправляем в кастрюлю нарезанные крупно морковь и сельдерей, обжариваем 3 минуты.

Всыпаем муку, тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Заливаем всё горячей водой и добавляем картофель, нарезанный кубиками, куркуму, соль и специи по вкусу. Доводим до кипения и варим 15 минут до почти полной готовности картофеля.

Филе рыбы нарезаем крупными кусками и аккуратно добавляем в суп, чтобы не сломать. Варим ещё 7 минут. Вливаем лимонный сок и убираем с огня. Перед подачей даём супу немного настояться, а затем добавляем свежую зелень.

Подайте суп с тёплыми сырными булочками, он идеально сочетается со свежей выпечкой.