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Эта курица, по рецепту Владимира Высоцкого, покорила всех. Готовлю её регулярно на важные праздники

Суббота, 03 Августа 2024 г. 15:31 + в цитатник
 

Эта курица, по рецепту Владимира Высоцкого, покорила всех. Готовлю её регулярно на важные праздники

Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого. Рецепт мне очень понравился, и я сразу решила приготовить это необычное блюдо...

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Мои ожидания касаемо рецепта В. Высоцкого оправдались, и блюдо получилось очень-очень вкусным!

Данный рецепт можно приготовить не только в повседневной жизни, но и на праздничный стол! Теперь я часто готовлю такую курочку на праздничные застолья, и гости всегда приходят в полный восторг!

 

Переходим к приготовлению:😉

1.Разрезаю курицу ножницами вдоль по грудке. Затем срезаю гузку и пленки.

Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого.-2
Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого.-2-2
Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого.-2-3

2.Далее смешиваю в пиале измельченный чеснок, соль и черный молотый перец.

Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого.-3
Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого.-3-2

3.Затем натираю курицу смесью из чеснока, соли и перца с двух сторон и оставляю курицу мариноваться на 2 часа.

Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого.-4
Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого.-4-2

4.По истечении двух часов поливаю курицу лимонным соком (можно заменить на 9% уксус), затем заливаю ее водой и оставляю мариноваться еще на 2 часа.

Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого.-5
Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого.-5-2

5.Далее вынимаю курицу из маринада и выкладываю ее в хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Затем ставлю на курицу гнет и жарю ее на сильном огне 10 минут.

Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого.-6
Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого.-6-2

6.Далее курицу переворачиваю и жарю с другой стороны под гнетом на довольно сильном огне 10 минут.

Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого.-7
Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого.-7-2

7.Затем смазываю курицу сметаной (сметаной необходимо смазывать наружную часть тушки). Далее жарю тушку еще 10 минут на среднем огне без гнета.

Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого.-8

8.В завершении процесса приготовления снова переворачиваю птицу и смазываю ее сливочным маслом. Жарю тушку еще 10 минут на среднем огне. Затем посыпаю курочку зеленью и подаю ее к столу!

Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого.-9
Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого.-9-2

Приятного аппетита, уважаемые читатели!😊Такая курочка получается удивительно нежной, с пикантным насыщенным вкусом! Скажите, вы когда-либо пробовали готовить курицу подобным образом? Буду рада, получить ваши ответы в комментариях.

Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого.-10
Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого.-10-2
Ингредиенты:
Курица - 1 шт
Чеснок - 1 головка
Соль - 1 ч.л.
Перец чёрный - 1 ч.л.
Лимонный сок или уксус 9% - 3 ст.л.
Вода - 500 мл
Растительное масло - 100 мл
Сметана 3-4 ст.л.
Сливочное масло - 100 г
Приятного аппетита!
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