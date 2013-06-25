Эта курица, по рецепту Владимира Высоцкого, покорила всех. Готовлю её регулярно на важные праздники

Мы всей семьей обожаем блюда из курицы! Однажды, в интернете я нашла рецепт приготовления вкуснейшей курицы по рецепту всем известного Владимира Высоцкого. Рецепт мне очень понравился, и я сразу решила приготовить это необычное блюдо...

Мои ожидания касаемо рецепта В. Высоцкого оправдались, и блюдо получилось очень-очень вкусным!

Данный рецепт можно приготовить не только в повседневной жизни, но и на праздничный стол! Теперь я часто готовлю такую курочку на праздничные застолья, и гости всегда приходят в полный восторг!

Переходим к приготовлению:😉

1.Разрезаю курицу ножницами вдоль по грудке. Затем срезаю гузку и пленки.

2.Далее смешиваю в пиале измельченный чеснок, соль и черный молотый перец.

3.Затем натираю курицу смесью из чеснока, соли и перца с двух сторон и оставляю курицу мариноваться на 2 часа.

4.По истечении двух часов поливаю курицу лимонным соком (можно заменить на 9% уксус), затем заливаю ее водой и оставляю мариноваться еще на 2 часа.

5.Далее вынимаю курицу из маринада и выкладываю ее в хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Затем ставлю на курицу гнет и жарю ее на сильном огне 10 минут.

6.Далее курицу переворачиваю и жарю с другой стороны под гнетом на довольно сильном огне 10 минут.

7.Затем смазываю курицу сметаной (сметаной необходимо смазывать наружную часть тушки). Далее жарю тушку еще 10 минут на среднем огне без гнета.

8.В завершении процесса приготовления снова переворачиваю птицу и смазываю ее сливочным маслом. Жарю тушку еще 10 минут на среднем огне. Затем посыпаю курочку зеленью и подаю ее к столу!

Приятного аппетита, уважаемые читатели!😊Такая курочка получается удивительно нежной, с пикантным насыщенным вкусом! Скажите, вы когда-либо пробовали готовить курицу подобным образом? Буду рада, получить ваши ответы в комментариях.

Ингредиенты:

Курица - 1 шт

Чеснок - 1 головка

Соль - 1 ч.л.

Перец чёрный - 1 ч.л.

Лимонный сок или уксус 9% - 3 ст.л.

Вода - 500 мл

Растительное масло - 100 мл

Сметана 3-4 ст.л.

Сливочное масло - 100 г